„Äh, ja. Bestimmt.“ Hilfesuchend blickte er zu Janina, die anscheinend gar nicht mitbekam, dass Mike noch immer nicht von seiner Hand abließ. Er fing sich wieder. „Das ist echt ein schickes Haus, das ihr hier habt.“ „Jupp, haben wir uns vor zehn Jahren gebaut.“ Mike fuhr zärtlich mit seinen fleischigen Fingern über die Marmorfassade, während Mathias die Ablenkung nutze, um sich aus dem schraubstockartigen Handschlag des Hünen zu lösen und einen Meter Abstand zu gewinnen. „Brutalismus, so was altert ja nicht. Zeitlos. Der Sänger von Santiano hat auch so ein Haus. Aber rundere Fenster.“

„Ja, wirklich stark. Gefällt mir.“ Das war gelogen. Er hasste Brutalismus. Es erinnerte ihn an die Bank, in der er seit Jahren arbeitete. Aber auch für Mathias sollte es ein Neuanfang sein. Obwohl der Umzug für den mittlerweile von zu Hause aus arbeitenden Bankberater die kleinste Umstellung bedeutete. „Sag mal…“ Mathias drehte sich um und zeigte mit seinem ausgestreckten Arm, der neben denen von Markus wie der eines Zehnjährigen wirkte, auf etwas im Vorgarten und fragte, was ihm schon seit seiner Ankunft heute morgen auf der Seele brannte. „Was habt ihr Euch denn hier gebaut? Das war aber noch nicht da, als wir uns das Haus angeguckt haben, oder? Und die ganzen Nachbarn haben ja jetzt auch so was. Sind das Strommasten?“ Unweit der Einfahrt stand ein mindestens 20 Meter hoher Stamm, in den zahlreiche Sprossen eingelassen waren. Obenauf ein kleines Plateau, gerade groß genug, dass zwei Menschen darauf Platz haben.

„Neeee. Pass mal auf. Das ist ’ne Zipline! Haben wir erst letzte Woche gebaut.“

„Bitte?!“

„Eine Seilrutsche. Hier, da hakst du dich ein und dann geht’s ab. Wollte ich immer schon haben. Schon als Kind. Hatten damals natürlich keine Kohle für so was.“ Mikes Augen weiteten sich, und Mathias und Janina mussten ausweichen, als er mit seinen Lederstiefeln an ihnen vorbei auf den perfekt gestutzten Rasen trat und rührselig mehrere Linien in den sonnigen Septemberhimmel malte. „Die gehen von hier direkt runter an den See. Unsere misst 300 Meter Luftlinie. Die von den Steffens hat 320. Dafür haben wir aber die neue Z3-Stahlwickelung. Die zippt mehr. Also rasselt lauter. Ist mehr fürs Feeling, aber auch sicherer.“

„Warte… 300 Meter?!“

„Jupp, ich weiß, was du jetzt denkst.“ Wütend blickte er in die Ferne, seine Faust ballte sich. Mathias konnte sehen, wie sich unter seinem schwarzen Tanktop die Brustmuskeln spannten. Durch zusammengebissene Zähne sprach er weiter. „Die längste Zipline Deutschlands haben wir natürlich nicht, der Titel liegt immer noch in Nesselwang, Alpspitzbahn. 1,2 Kilometer haben die. Aber vielleicht haben wir dann hier die längste private! Der Jürgen aus der 13 versucht gerade, beim Guinnessbuch durchzuboxen, dass die ganzen Zips der Nachbarschaft zusammengezählt werden. Dann hätten wir zwei Kilometer. Das wäre Weltrekord.“ „Und… das ist erlaubt? Also das geht ja direkt bei uns am Haus vorbei.“ Mathias sah sich noch mal um. Kaum drei Meter neben dem Fenster seines baldigen Homeoffice verlief das Stahlseil von Mikes Seilrutsche entlang.