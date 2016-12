Im Artikel über die Studie der LMU München zur Ausländerfeindlichkeit in Bayern kommt der Freistaat evtl. etwas zu gut weg. Beinahe gewinnt man den Eindruck, hier würde verharmlost und aufgewogen. Beispiel gefällig? »Vor allem Muslime, … Sinti und Roma sowie Flüchtlinge sind besonders betroffen. Eine generelle Ausländerfeindlichkeit findet dagegen kaum noch Zustimmung.«

Aha! Prüfen wir das mal nach. Addiert man die Zahl aller Muslime (ca. 1,57 Milliarden), die der Sinti und Roma (8–12 Millionen) und der Flüchtlinge (ca. 65 Millionen), kommt man auf läppische 1,65 Milliarden Menschen. Rechnet man diesen Wert prozentual auf die Weltbevölkerung (ca. 7,44 Milliarden) um und zieht vorher noch die Bürger in Deutschland ohne muslimischen Glaubenshintergrund ab (ca. 76,32 Millionen), kommt heraus, daß in Bayern 22,2 Prozent der Weltbevölkerung nicht so wirklich willkommen sind, was in etwa jeder fünfte Mensch ist. Von einer generellen Ausländerfeindlichkeit kann also tatsächlich nicht die Rede sein.

Will nix gesagt haben: Titanic