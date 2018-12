»Lehrer, das ist ein Traumberuf, wissen Sie?« sagt er gequält, rauft sich die Haare, und man leidet beinahe mit ihm. »Man kann jungen Menschen Vorbild sein, ihr Rückgrat in die richtige Richtung brechen und hat sechs Wochen Sommerferien! SECHS WOCHEN!« betont er noch einmal laut und schaut uns tief in die Augen, Minuten vergehen, ohne ein Blinzeln von ihm. Ein wenig Spucke rinnt bereits aus seinem Mundwinkel. Mit dem Handrücken wischt er sie ab. Dann lächelt er, als habe er einen Witz gemacht. Wir lachen betreten mit. Haha! »Sie wollen mich also kennenlernen?« sagte Höcke. Wir nicken.

»Gut. GUUUT!« sagt er, wirft einen Lodenmantel über und winkt uns aus dem Haus. Ein wenig bekommen wir es mit der Angst zu tun. »Sie nehmen Gentleman«, sagt er und deutet auf einen lahmen Gaul hinter dem Haus, während er sich auf sein bereits gesatteltes Rassepferd schwingt. Man reitet gemeinsam gen Sonnenuntergang. »Das ist ein ganz normaler Tag in Ihrem Leben?« vergewissern wir uns. »Aber sicher! Ja ja!« sagt Höcke und gibt seinem Pferd die Sporen.

Das tue er ständig, um mal so richtig abzuschalten vom Politikeralltag. »Zum Runterkommen gehe ich ausnahmslos in die Natur!« sagt Höcke schwärmerisch. »Das Geben und Nehmen, die ewigen Gesetze des Lebens, die Ordnung im totalen Chaos, das imponiert mir. Es gibt für mich nichts Schöneres, als zu beobachten, wie ein von Natur aus überlegener Fuchs mit List und Stärke eine dumme unschuldige Gans zerfetzt. Und dann den blutenden Kadaver hin und her schleudert. Wissen Sie?« Er wackelt mit dem Kopf hin und her, knurrt und bellt, um es uns zu veranschaulichen. Da ist er wieder, der geborene Lehrer. »Brrr. Wuff. RRRR. KRKRRK aaaa ffff, fauch!« macht Höcke. »Baaaah, rrmpf, krrkkk, zzzzk, wuff, arggh! Verstehen Sie?« fragt er forsch. Wir nicken. »So macht der Fuchs! Aus purer Lust und Langeweile« sagt er. »Einfach weil er es kann! Großartig, nicht wahr? Und das steckt in uns allen, wir haben es nur verlernt.« Wieder bellt er. Beeindruckend, er ist eins mit der Natur.