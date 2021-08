Welche Katastrophen uns diesen Sommer noch erwarten

Starkregen, Überschwemmungen, Laschets Lachen – wer denkt, das war's erstmal, der irrt! In den nächsten Wochen wird es in Deutschland noch mehr Katastrophen geben. TITANIC gibt einen Überblick:

In Berlin werden so viele E-Roller in die Spree geworfen, dass der Fluss über die Ufer schwappt und die Stadt überflutet – die Folge: Lars Eidinger zieht nach Kassel, Jan Josef Liefers nach Backnang und Bushido nach Bad Oeynhausen.

Altbundeskanzler Gerhard Schröder will seiner Frau Konkurrenz in den sozialen Medien machen und meldet sich bei TikTok an.

Armin Laschet wird Nachfolger von Guido Cantz bei "Verstehen Sie Spaß?"– seine ersten Lockvögel sind Herbert Reul, Frank-Walter Steinmeier und ein Anzug von van Laack.

Nach den Nazi-Schnappschüssen tauchen weitere unappetitliche Fotos von Philipp Amthor auf – unter anderem mit Friedrich Merz, Karl-Theodor zu Guttenberg und Chico.

Andreas Scheuer präsentiert seine neuesten Katastrophenpläne ("Die Starkregenmaut kommt! Für ausländischen Regen wird’s künftig richtig teuer!").

In der Pfalz steht Helmut Kohl wieder auf und steigt ins Rennen ums Kanzleramt ein.

Annalena Baerbock rutscht in einem Interview das L-Wort raus ("Laschet") – die Grünen versuchen zwar, den peinlichen Fehler zu vertuschen, doch es ist zu spät.