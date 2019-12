Was 2019 sonst noch war (4)

Juli

Abgefüllt

Beim diesjährigen Rechtsrock-Festival im thüringischen Themar hat die Polizei insgesamt 16 Bierfässer aus dem Verkehr gezogen. Kurz danach waren alle aber wieder auf freiem Fuß.

Die neuen Betrugsmaschen sind da



Immer mehr Menschen fallen auf das sogenannte "Money Muling" (engl. mule) herein, bei dem sich die Betroffenen sprichwörtlich als Geldesel missbrauchen lassen und u.a. Beihilfe zur Geldwäsche leisten. Die Opferzahlen seien seit Jahresbeginn sprunghaft nach hinten oben ausgeschlagen, gab die Polizei in Krefeld bekannt und warnte vor weiteren tierischen Abzockereien: Ebenso wie beim artenähnlichen Phishing ködern Kriminelle beim "Fishing" ihre Opfer in ein engmaschiges Netz aus Lügen, um sich deren fangfrischen Bestände an Passwörtern und Zugangsdaten zu angeln. Den Geschädigten wird so lange der Geldhahn zugedreht, bis sie wie ein Fisch im Trockenen nach Luft schnappen und letztendlich von weiteren Finanzhaien in der Kreditabteilung ihrer Hausbank komplett ausgenommen werden können. Auch Gauner, die "Moling" betreiben, setzen auf das blinde Vertrauen ihrer Opfer, deren Privatsphäre sie bis tief unter der Oberfläche durchwühlen, um ihre Reputation erpresserisch zu untergraben. Ein Comeback feiert außerdem das weniger subtile "Raving". Mittels Mind Control werden vor allem schwachgeistige Menschen unter permanenter akustischer und synthetischer Einflussnahme in einen Zustand absoluter Willenlosigkeit versetzt. Erst Jahre später bemerken die Leidtragenden, wie von Raben beklaut worden zu sein, z.B. ihrer Jugend.

August

Brennpunkt Schwimmbad

Nach mehreren Freibad-Vorfällen, bei denen Besuchern die Seepferdchen durchgegangen sind, beklagt der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister (BDS) eine zunehmende Aggressivität in öffentlichen Badeanstalten. Damit nicht auch noch unsere Badekultur untergeht, rät BDS-Präsident Peter Harzheim allen Störern, die beim Planschen eine Welle machen wollen, zu einem autogenen Schwimmtraining: "Dies umfasst für Provokateure sowohl Kurse im gegenseitigen Kraulen als auch bestimmte Beckenbodenübungen: In eine andere Welt einzutauchen und dort einfach mal Luft abzulassen oder alles herunterzuschlucken sind auf Dauer bewährte Entspannungs- und Ruhetechniken – vor allem für die übrigen Badegäste." Um die Wogen zu glätten, bedarf es durch das Aufsichtspersonal oft aber auch nur eines kleinen Schubsers ins Mütchen kühlende Nass. "Auf diese Weise sind bei den vielen Nichtschwimmern heutzutage die tiefen Wasser unserer Bäder bald schnell wieder still."

Lachhaft

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ist der größte Spaßvogel im Parlament. Ganze 100 Mal hat das Sitzungsprotokoll in der laufenden Wahlperiode bei Auftritten des FDP-Mannes "Heiterkeit" verzeichnet, wohlgemerkt, ausschließlich "Heiterkeit".