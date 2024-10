US-Wahl: Die Kleinparteien

Am 5. November wird in den USA ein neuer Präsident bzw. eine neue Präsidentin gewählt. Doch stehen nicht nur Donald Trump und Kamala Harris zur Wahl, sondern auch einige Spitzenkandidat*innen obskurer Kleinparteien ohne jede Chance auf den Sieg.

Christian Westwave, Federation of Delusional Pricks (FDP): Steuern runter, Sozialausgaben runter, Hose runter, so lässt sich das Programm dieser Kleinstpartei zusammenfassen, deren Wahlergebnisse so niedrig sind, dass sie selbst mit den innovativsten Methoden nicht gemessen werden können.

Siegchancen: Nullkommanull

Olivia Smalling, Short People of Delaware (SPD): Um die Belange der kleinen Leute in Delaware sorgt sich die große (naja, 1,53 Meter) Hoffnung dieser ehemaligen Volkspartei, die durch das Anwachsen der Bevölkerung auf durchschnittliche 1,78 Meter allerdings an Größe eingebüßt hat.

Siegchancen: Winzig

Joseph Biden, Gray Panthers: Der 107jährige Bewohner einer Seniorenresidenz in Washington D.C. setzt sich insbesondere für die Rechte als dement diskreditierter, aber noch (Selbstwahrnehmung) sudokufähiger Greise ein, die weiterhin Ambitionen auf höchste Staatsämter haben ("Uralterspräsident").

Siegchancen: Zug abgefahren

Homer Simpson, Cheap Donuts Union (CDU): Die Bezahlbarkeit schmackhafter Donuts ist das vorrangige Anliegen des Sicherheitsinspektors eines Atomkraftwerks in Springfield (Illinois), nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen, ebenfalls als Sicherheitsinspektor eines Atomkraftwerks arbeitenden Comicfigur aus Springfield (Oregon).

Siegchancen: 0,0000001 Prozent

Kermit "The Frog" Greenwood, Green Party: Die aus dem Straßenverkehr bekannte Idiotenformel "Grüner wird's nicht" ist gleichsam Programm dieser einstigen Ökopartei, die inzwischen nurmehr für Greenwashing, Greenlighting, Greenkeeping und Greenhorning steht und deren Spitzenkandidat nicht nur hinter den Ohren grün ist.

Siegchancen: Chancenloser wird's nicht

Brian Hooker, Alliance for Dummies (AfD): Der in Geschichtsvergessenheit promovierte Geschichtslehrer aus East Virginia wurde jüngst vom Supreme Court als "gesichert extrem dumm" bezeichnet, was ihn nicht gestört hat, steht doch schon der Name der Partei für eine entwaffnende Ehrlichkeit.

Siegchancen: Gesichert extrem gering, denn entwaffnen will sich hier niemand.

DSch