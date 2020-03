TITANIC-Tea-Time mit Tuvia Tenenbom

Zum zweiten Mal hat die TITANIC die Ehre, ihn als Stargast zu empfangen: TUVIA TENENBOM. Er leitet das Jewish Theatre in New York, schrieb Kolumnen für die "Zeit" und veröffentlicht mit dem kommenden Bestseller "Allein unter Briten" nun seine fünfte Entdeckungsreise, die ihn diesmal mitten ins Brexit-Chaos führte. Doch wie schon in Deutschland stößt er auch auf der Insel auf viele verschiedene Menschen, die ein großes Redebedürfnis v. a. dann entwickeln, wenn es um Israel und Palästina geht. Und niemand entlockt seinen Gesprächspartnern mehr als Tuvia Tenenbom.

Pflichttermin! Mit Torsten Gaitzsch, Moritz Hürtgen, Paula Irmschler, Fabian Lichter, Julia Mateus, Leonard Riegel, Ella Carina Werner und dem phantastischen Tuvia Tenenbom.

10.3.20, 20.30 Uhr

Club Voltaire, Kleine Hochstraße 5, Frankfurt

Eintritt: 10 Euro (7 erm.)