Sicherheit bedenken

Das Sicherheitspaket der Bundesregierung wird heiß diskutiert. Wer mitreden will, muss folgende Fachbegriffe kennen:

Vorratsdatenspeicherung

Auch Terroristen müssen essen. Vor allem wenn sie untertauchen oder lange Geiselnahmen planen, benötigen sie Vorräte wie Dosenravioli, Zwieback oder H-Milch. Die Daten über diese Prepper-Goodies sind für Ermittler natürlich wertvoll.

Quick Freeze

Beim Quick Freeze werden alle gestreamten Songs im Internet gleichzeitig angehalten. Jetzt muss jeder in seiner Bewegung innehalten, bis die Musik weitergeht. Für die Sicherheitsbehörden eine feine Gelegenheit, ein paar Handschellen klicken zu lassen!

Biometrische Daten

Im Gegensatz zu industrieller Metrik sind biometrische Daten naturbelassen und umweltschonend. Sie sind vielleicht krummer und kleiner, dafür aber auch gesünder. Die Grünen setzen daher voll auf biometrische Daten, während die FDP für "Innovationsoffenheit" wirbt und einen freien Markt von Fuß, Seemeilen oder Steinwürfen zulassen will.

Gesichtserkennung

Hier wird ein Roboter beauftragt, Wolken, Milchschaum oder Alltagsgegenstände zu betrachten und zu markieren, wenn er darin irgendwo ein Gesicht erkennt. Dazu reichen oft schon drei Punkte (zwei Augen und ein Mund) in einer bestimmten Anordnung. Die so gefundenen Bilder werden dann zur allgemeinen Erbauung ins Internet gestellt und in den Kommentarspalten nach extremistischen Äußerungen gesucht ("Honeypot").

Datenanalyse

Langweilig.

Anlasslose Überprüfung

Ein philosophisches Problem. Angenommen, eine unverdächtige Person, zum Beispiel ein Schwarzer, begibt sich in eine Waffenverbotszone und die Polizei will ihn anlasslos kontrollieren – ist dann nicht bereits der Wille zur Kontrolle der Anlass? Wenn dieser Wille unbegründet ist, ist dann nicht dennoch der momentane molekulare Zustand des polizeilichen Gehirns, mit all seinen Erfahrungen und Prägungen, der Anlass für den nur scheinbar grundlosen Willen?

RvC