Der Kinderbuchautor Eric Caterpillar Carle ist im Falter Alter von 91 Jahren in seinem Studio im US-Bundesstaat Massachusetts verstorben. Der Autor des berühmten Kinderbuchs "Die kleine Raupe Nimmersatt" starb nach einem Jahr Extrem-Cocooning in seinem Haus, während er sich gerade mit seinem Butterflymesser einen Apfel schälte. Eine spätere Obduktion ergab jedoch, dass er wohl an einer Überdosis Schmetterlingen im Bauch und einer faulen Orange verstorben ist.

An seiner Kindheit deprimierte den Sohn deutscher Wiedereinwanderer in das Dritte Reich die omnipräsente braune und graue Sauce im Nazistaat, durch die sich später auch seine Protagonistin mit Eifer fraß. Immer, wenn er etwas ausgefressen hatte, wurde er von seinen Lehrern geschlagen, für Carle, der somit nie ein Anhänger der Idee von der "Lebensraup' im Osten" wurde, eine niederschmetternde Erfahrung. 1952 ging er im Anschluss Österreichs, Quatsch: an ein Studium an der Kunsthochschule Stuttgart wieder in die USA, mit 40 Dollar (inflationsbereinigt) und einem Gutschein für "Hole Foods" in der Tasche.

Er wurde Grafikdesigner und arbeitete für die New York Times. Die Idee zu dem Kinderbuch kam ihm beim Lochen seiner Steuererklärung, nachdem er zuvor eine Raupe in seinem "Gartensalat" gefunden hatte. Die Geschichte entpuppte sich als großer weltweiter Erfolg. Die Begeisterung für krabbelnde Viecher hatte der leidenschaftliche Bulldozerfahrer von seinem Vater geerbt, der oft mit ihm zusammen im Wald Steine umdrehte, um ihm zu zeigen, was sich darunter so alles tummelt. Unter eben so einem Brocken wurde Carle jetzt in einem Friedwald in Raupennsylvania beigesetzt.