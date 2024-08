Platz 1 - Die Spitzenkolumne #21

Moin Leute, ich wage mal einen Blick in die Zukunft … Am Samstag wird nichts mehr verkauft als OASIS-TICKETS. Am Sonntag wird nichts mehr gewählt als die AfD. Und ab Montag tragen dann die einen Deutschland- und die anderen Anglerhüte. Der Rest trägt hingegen irgendeine Kappe tief ins Gesicht gezogen, weil er mit all dem Wahnsinn nichts mehr zu tun haben will. Sidenote: Natürlich gab es schon den ersten Artikel (leider nicht "meistgelesen", deswegen gehe ich nicht näher darauf ein), der eine Querverbindung vom Hype um Oasis zum Rechtsruck gezogen hat. Ihr habt doch alle eins an der Semmel – aber ich ja auch. Zur Ossiwahl will ich an dieser Stelle auch nicht mehr sagen, weil ich muss mich diesbezüglich nochmal educaten, und zwar via Mediatheken. Da ganz oben angezeigt (ZDF): "Kosten im Osten", "Ossiversum stabil", "Jung im Osten", "Meckern und Machen mitten in Gera", beziehungsweise (ARD): "WUT – Eine Reise durch den zornigen Osten" und "Als Frau und Ostdeutsche in der Politik". Mit Verlaub, ich habe so eine Ahnung, dass vielleicht ein paar Leute nicht mehr alle Latten am Zaun haben.

Jedenfalls schrieb jemand, dass sich jetzt bestimmt ebenjene für Oasis-Fans typischen Hüte und Parkas sowie Kokain mordsmäßig verkaufen würden – und ich habe das alles sofort investigativ nachgeprüft, als würde ich selbst für ’ne Mediathek arbeiten. Das mit dem Koks stimmt (anonyme Quelle), das mit den Parkas null (es ist Sommer) und das mit den Hüten ist auch Quatsch, weil die haben eh alle noch zu Hause, weil sie schon vor fünf Jahren wieder angesagt waren. Und die Gen X, also die original Oasis-Fans, schmeißen eh nix weg. Ich hab aber mal beim britischen Amazon geguckt, was sich tatsächlich gerade gut verkauft: Platz 1 in "DIY" ist eine smarte Türklingel mit Kamera, Platz 1 in "Health Care" sind Interdental-Bürsten und Platz 1 in "Home & Kitchen" ist der Pritt-Stift. Das hat alles nichts mehr mit den guten alten 90ern zu tun, aber zufällig sind genau das die drei Items, mit denen ich es schaffen werde, auf das Gelände eines Oasis-Konzerts einzubrechen.

Fazit: Brace yourself für den Ticketverkauf. Angeblich, so EXPERTEN, gab es noch nie ein so hohes Interesse an einer Tour wie in diesem Fall, sogar Taylor Swift könne sich da mal gehackt legen, so die Experten. Bei watson.de schrieb einer was von "Ticket-Blutbad des Jahrhunderts". You need to calm down …

