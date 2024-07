Platz 1 - Die Spitzenkolumne #16

Find yourself someone who looks at you as intensiv und verständnisvoll as Die Zeit looks at a random US-Neonazi, der einfach ein mega Laberarsch ist. Auf Platz 1 der Podcastcharts befindet sich der schlimmste Podcast, den ich je gehört habe, und das sage ich als Veteranin vom dreiteiligen “Verbrechen”-Spezial über den Fall Kachelmann. In “WHITE - Geständnis eines Neonazis” (ein herrlicher Titel) redet ein selbstgefälliger Mann eine ziemlich unspektakuläre Geschichte runter, die er auf peinlichste Weise aufbläst. Soweit nichts Neues. Für die Aufblaserei sind aber so viele Manöver nötig, dass ich hoffe, der Presserat oder wenigstens ein Shitstorm schaltet sich bald ein. Also, der Neonazi hat dem Podcasttypen erzählt, er habe mal jemanden aus rassistischen Gründen umgebracht. GEIL, denkt sich natürlich der Podcasttyp und recherchiert die Sache nach, stellt die an den Haaren herbeigezogensten Theorien vor, wie ich's eigentlich nur von mir kenne, wenn ich verliebt bin und mich frage, wieso die Person nicht antwortet, behelligt schwer traumatisierte Leute aus dem Umfeld des Neonazis, und dann kommt noch eine Folge und noch eine und noch eine, in der er nichts findet, aber könnte nicht doch alles ganz anders sein? Bitte ja! Bitte lass es ganz anders sein und dieser Podcast hat nie existiert! Aber dann müsste ich hinterherrecherchieren, mit Leuten sprechen, die ihn vielleicht auch gehört haben und zu einer Erinnerungsforscherin gehen, die mir völlig widersprüchliche Sachen darüber sagt, ob ich mir den ganzen Scheiß nun eingebildet habe oder nicht, Hilfe!

Les' ich halt ein Buch! Hier, Spiegel Bestseller, Belletristik Hardcover, Platz 1: Ah, was von Marc-Uwe Kling. Schön, da kann ich wieder schmunzeln! Doch was muss ich da in der Beschreibung lesen? “Die 16-jährige Lena Palmer verschwindet spurlos. Drei Tage später taucht sie in einem verstörend brutalen Video wieder auf, welches in atemberaubendem Tempo viral geht. BKA-Kommissarin Yasira Saad soll Lena finden und die Täter identifizieren. Ihr bleibt wenig Zeit, denn schon gibt es erste gewalttätige Demonstrationen in deutschen Städten.” NEIN! NEIN! Jetzt nicht auch noch mein, unser Marc-Uwe, der damals in jeder Studi-WG aus den Lautsprechern dröhnte. Ich kann nimmer. Geht doch alle zur Zeit.

Was ist denn auf Platz 1 der Mallorca Megacharts? Ah, geil “Pyrotechnik” von Eggers, Hüftgold und dem Balkonultra. Und wisst ihr, was Pyrotechnik nicht ist? Na, na? Genau, ein Verbrechen!

Platz 1 – die Spitzenkolumne von Paula "the one" Irmschler erscheint jeden Samstag in voller Länge nur bei TITANIC.