Platz 1 - Die Spitzenkolumne #15

Wir gewinnen! Deutschland ist Stand heute auf Platz 1 der Gruppe A, also jetzt schon doppelt oben, oder? Aber Deutschland kann noch mehr. Und wir normalen Leute sollen uns rumjammermäßig nicht so, sondern normal vor die Läden anstellen, weil die EM bringt viel Gutes, wirtschaftlich z. B., und klar will man ja auch, dass die Gastro "sich erholt". Erholt … Als wäre der Kapitalismus ein Lebewesen, das sich an der einen oder anderen Stelle mal verletzt, und als ginge es nicht um knallharte Entscheidungen, wer Geld bekommt und wer halt nicht, hihihi, aber frag mich noch einmal, was Abseits ist (es ist nicht so schwer, aber egal). 650 Millionen kostet die EM uns Steuerzahler*innen – dafür kommt aber auch gut was "rein". ODER? Hihihi, neeee! Las ich die Tage beim Deutschlandfunk. Die UEFA-Gewinne gehen an die Fußballverbände – und nicht zurück an die Städte. Wirtschaftsexperten sagen auch: Nö, der Tourismus haut nicht positiv rein, sondern sogar eher negativ. GENERATION BLÖD, DEUTSCHLAND DUMMLAND, BALLA BALLA BALL – schade, dass niemand die Dummheit von Fußballwahnsinn und überhaupt Männerkulten mal zum Spottziel macht, zum Beispiel mit einem Spiegel-Bestseller. Stattdessen passiert das immer nur, wenn die Weiber oder die Ausländer mal was wollen, blööök. Apropos: Wo Deutschland ja auch spitzenklasse ist, ist in der Bereitstellung von Sex und Konsens gegen Geld. Ein richtiger Chartstürmer während Fußballereignissen ist die Gewalt gegen Frauen und jaaa, dazu gehört auch Prostitution. Deutschland gilt ja sowieso schon als "Bordell Europas", weil es hier dahingehend so lasch zugeht – nun "reisten", wie es euphemistisch in einigen Medien heißt, unzählige weitere Sexarbeiterinnen "an". Wahrscheinlich mit großem Koffer in ein schönes Hotel. Zwischendurch machen sie noch etwas Sightseeing, bis sie dann wieder mit den netten Fußballmännern zusammenarbeiten dürfen. Auch unsere coolen Fußballspieler selbst zählen natürlich zu den Kunden (Tätern). Aber Schwamm drüber, wo gehobelt wird, da fallen eben Späne (Frauen) – am Ende kann man ja alles mit einer NDA lösen, hihihi. Dem Patriarchat und dem Kapitalismus geht‘s supi, Wirtschaft & Weiber hin oder her. Konformistische Rebellion ist dann quasi auch die olle Kamelle von Herbert Grönemeyers "ZEIT, DASS SICH WAS DREHT", die in einem Remix von Hein und Blöd (oder so ähnlich) auf Platz 1 der deutschen Liedercharts steht. Olé, olé, olé, is okay, okay, okeee!

Platz 1 – die Spitzenkolumne von Paula "the one" Irmschler erscheint jeden Samstag in voller Länge nur bei TITANIC.