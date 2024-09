Nicht vergessen! Heute Abend TITANIC-Peak-Preview mit Miriam Wurster

Die TITANIC-Belegschaft ist aus der Sommerpause zurück! Selbst der Redaktionsmarder, der von TITANIC-Chefin Julia Mateus vor ihrem Urlaub an der Raststätte Taunusblick ausgesetzt worden war, hat sich wieder in seinem natürlichen Habitat in der Zwischendecke der Bockenheimer Büroräume eingefunden. War's das mit der schönsten Zeit des Jahres? I wo! Für ihre Club-Voltaire-Show im September hat die Redaktion Miriam Wurster eingeladen. Die mehrfach ausgezeichnete Cartoonistin präsentiert in gechillter Atmosphäre (Meeresrauschen vom Band) eine Auswahl ihrer besten Zeichnungen. Alle Getränke werden an diesem Abend mit einem Cocktailschirmchen serviert.

Mit Laura Brinkmann, Torsten Gaitzsch, Sebastian Maschuw, Julia Mateus, Leo Riegel, Daniel Sibbe und Stargast Miriam Wurster.

Heute um 20:30 Uhr im Club Voltaire, Kleine Hochstraße 5, 60313 Frankfurt am Main.