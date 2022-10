Die Menschen in Deutschland versuchen durch gezielten Verzicht den hohen Preissteigerungen entgegen zu wirken. So gaben einer Umfrage zufolge 75 Prozent der Befragten an, sich beim Heizen und Stromverbrauch einzuschränken. In ihrer privaten Korrespondenz verzichten ganze 17 Prozent auf jeden dr tt n Bu hs ab n, um den Verbrauch von Druckertinte zu senken. 58 Prozent der Befragten schränken sich dagegen beim Kauf von Klamotten oder Einrichtungsgegenständen ein. Die restlichen 42 Prozent äußerten sich nicht, bzw. gaben an, sich Winterkleidung aus Straßencontainern zu rupfen oder ihre Möbel verheizen zu wollen. Lohnerhöhungen von bis zu 10 Prozent, wie von einigen Gewerkschaften gefordert, sehen gut 100 Prozent kritisch, Menschen mit abweichenden Ansichten stehen bereits auf der Straße und konnten somit an dieser Online-Umfrage nicht teilnehmen. Interessant ist überdies, dass ganze 34 Prozent der Teilnehmer erklärten, sich bei kostenpflichtigem Content im Internet zurückzuha