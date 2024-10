Hohe Auszeichnung für Bayern

Bayern wird in der druckfrischen Ausgabe des US-Reiseführers "Lonely Planets Best in Travel" zu den zehn Top-Destinationen in 2025 gezählt und Touristen aus aller Welt geradezu überschwänglich empfohlen. TITANIC feiert mit dem Freistaat und hat sich entschlossen, anstelle des üblichen Newsticker-Beitrags heute eine Leseprobe aus dem "Lonely Planet" zu veröffentlichen:

"Bayern – ein Land voller Widersprüche und Traditionen. Tauchen Sie ein in die aufregende Geschichte, besuchen Sie märchenhafte Schlösser oder genießen Sie fantastische Naturschönheiten, die in Europa ihresgleichen suchen. Sei es bei einer fröhlichen Rennsteig-Wanderung, dem 'Kraxeln' auf der Wasserkuppe oder einem Sprung ins tiefblaue Wasser des eiszeitlichen Titisees. Deutschlands flächenmäßig größtes Bundesland bietet eine Fülle an Möglichkeiten für Outdoor-Fans und Individualisten. Darf es etwas urbaner zugehen? Aber sicher! In Bayern locken gemütliche Ortschaften mit mittelalterlichen Prachtbauten und sakralen Meisterwerken von Weltruhm. Entdecken Sie in der Krypta des Speyerer Doms die Grablegen bajuwarischer Könige, schlendern Sie durch das urbayerische Erfurt oder lassen Sie sich in der Frankfurter Paulskirche von der Wiege der Demokratie im Freistaat inspirieren. Genießen Sie anschließend in einem original bayerischen Brauhaus 'Halven Hahn' oder 'Himmel un Ääd' und kosten Sie aus drolligen Miniaturhumpen vom wohl besten Bier der Welt. Aber Vorsicht! Driften Sie von Fulda einen Tick zu weit nach Süden oder von Ulm nach Westen ab, verlassen Sie das gelobte Land womöglich und sehen sich im 'Mordor' Süddeutschlands mit wortkargen Einwohnern, trostlosen Kuhdörfern und einer sumpfigen Einöde ohne jegliche Höhepunkte konfrontiert. Hier, liebe Leserinnen und Leser, ist es leider einfach nur scheiße!"

PH