Das schmeckt dem deutschen Kardinal Gerhard Ludwig Müller gar nicht: Beim Ökumenischen Kirchentag vergangenen Samstag in Frankfurt am Main durften Katholiken beim evangelischen Abendmahl mitnaschen und umgekehrt. Solche Verstöße gegen eucharistische Tischmanieren seien "eine Provokation des Lehramtes der katholischen Kirche", so Pizza Cardinale Müller. Wer so etwas mache, sei "nicht mehr katholisch" und kommt also nach der eigenen Lebenssperrstunde beim Jüngsten Fertiggericht in Teufels Küche.

Manche meinen, Müller übertreibe mit seinem religiösen Futterneid. Es sei doch genug Leib und Blut für alle da – notfalls ziehe man eine wundersame Bü­fettvermehrung durch. Und überhaupt: Wer ohne Kaloriensünde sei, werfe den ersten Magenstein! Endgültig klären soll die Angelegenheit ein Oblaten-Wettessen zwischen Müller und Margot Käßmann. Stattfinden dürfte das Specktakel in der Basilikum-Basilika "Heilige Salmonella zu Darmstadt", die der Schutzpatronin gegen Lebensmittelvergiftungen gewidmet ist. Als Nachtisch gibt es übrigens Paradiesäpfel.