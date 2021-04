Fußgänger überschreiten Schrittgeschwindigkeit

In der Fußgängerzone in Northeim in Niedersachsen sind 52 Fußgänger von einer mobilen Blitzanlage geblitzt worden, weil sie die Schrittgeschwindigkeit überschritten. Außerdem wurden noch weitere Verstöße registriert: So war beispielsweise keiner der Fußgänger beim Gehen angeschnallt. Viele hielten die vorgeschriebenen Abstände zu vor ihnen laufenden Fußgängern nicht ein und überholten unerlaubterweise rechts. Die meisten Geblitzten waren abgelenkt, weil sie mit dem Mobiltelefon hantierten. Manche Passanten telefonierten sogar während des Gehens. Andere wurden wiederum beim Eisessen und Wassertrinken erwischt. Die Hälfte der Fußgänger schaute nicht nach vorne, sondern auf den Boden. Einigen Wiederholungstätern drohen jetzt Punkte in Flensburg. Sie müssen außerdem um ihren Gehschein bangen. Besonders bitter: Einige junge Gehanfänger, die geblitzt wurden, befanden sich noch in der Laufprobezeit.