Das neue Heft ist da!

"Inshallah, ich hab richtig Bock!" Kloppo is back. Nach Trainerstationen bei Mainz 05, Borussia Dortmund und beim FC Liverpool wechselt er von der Seitenlinie mitten rein zu den Ultras. In neuer Funktion soll er im Libanon Strukturen optimieren, Nachwuchstalente fördern und Israel in eine Abseitsfalle locken. Die Fanatiker in Beirut sind aus dem Häuschen (Luftalarm).

AUSSERDEM IM NOVEMBERHEFT: Sechs Sonderseiten zur US-Wahl. Neue Wörter im Duden. Fliegende Promis im Security-Check. Gedanken über FPÖ-Chef Herbert Kickl. Gesucht: die neue Männlichkeit. Ein Ausblick auf die "Enhanced Games" – das erste internationale Sportevent mit Dopingfreigabe (kein Witz!). Mit Cartoons und Comics von Renke Brandt, Rattelschneck und Miriam Wurster.

