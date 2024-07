Das neue Heft ist da!

US-WAHL-KOMMENTATOREN ENDLICH ZUFRIEDEN! JOE BIDEN erwacht in seinem NEUEN DOMIZIL. Mit Anrufbeantworter, Fernsehzeitschrift, einem Teller RINDSROULADEN auf dem Schoß und einer Tüte DÖRRPFLAUMEN. Jetzt geht es für die Demokraten in Umfragen mit dem Lifta-TREPPENLIFT steil bergauf. Die komplette Analyse zur US-Wahl lesen Sie in der AUGUST-TITANIC, dem endgültigen Magazin für Satire und GROSSE BUCHSTABEN!

AUSSERDEM IM HEFT (mit WENDECOVER!): "Drück mich, oder ich drück ab!"- 8 Seiten Polizei-Spezial. Macron und Scholz durch die Brille der Paartherapeutin betrachtet. Das neue EU-Renaturierungsgesetz. Alles zur Organspende-Widerspruchslösung. Ratgeber Schnecken. Neue Regeln zum Verpacken von Wurst. Mit Cartoons und Comics von Miriam Wurster, Renke Brandt und Hannes Richert.

Ab Samstag in jedem Wartezimmer, jetzt schon im Onlineshop (Print oder PDF oder in der App) – oder am besten: im Abo!