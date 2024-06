Das neue Heft ist da!

Der Rest ist EM-Geschichte ...

München/Frankfurt-Bockenheim, 14. Juni 2024, kurz vor elf Uhr abends. Schottland erzielt beim Auftaktspiel der Fußball-Europameisterschaft in der 87. Minute das 1:4 gegen die deutsche Elf. Im selben Augenblick bricht am Konferenztisch der Titanic-Redaktion Jubel aus. Redakteur:innen liegen sich in den Armen. Freudentränen fließen. Der Titel für die Juliausgabe ist gefunden! Cheflayouter Tom Hintner trinkt für alle eine Stadionrunde aus.

AUSSERDEM IM JULIHEFT: Großer Fotoroman über das Bridgerton-Spin-off „Brüsselton“. Haartransplantationen in Istanbul. Neue vatikanische Wunderregeln. Alles zum Bündnis von Linksextremisten und Islamisten. Der Bundestags-Gimp. Nena live in Concert. Mit Cartoons und Comics von Katharina Greve, Rattelschneck und Stephan Rürup.

Ab Samstag in der DFB-Zentrale;, jetzt schon im Onlineshop (Print oder PDF oder in der App) – oder am besten: im Abo!