Aus Eugen Egners Püppchenstudio

Einladung nach Berlin Die Partei der Partiell Schwachsinnigen hatte 341,2 als Ehrengast nach Berlin eingeladen. Bereits eine Woche im voraus ging er zum Bahnhof, Angestellte der Bahnhofsmission besorgten ihm eine Fahrkarte, hielten ihn bis zum Abfahrttermin am Leben und halfen ihm, als es so weit war, in den Zug. Zwei Tage später erreichte 341,2 nicht Berlin, sondern Hamburg. Auf dem Bahnsteig nahmen ihn wildfremde partiell schwachsinnige Leute in Empfang, die ihn mit einer anderen Person verwechselten. Natürlich ahnte er nichts von dem Mißverständnis. Die fremden Menschen brachten ihn in ihre Wohnküche, das Abendessen wurde serviert: gebratenene Fische ohne Köpfe. Das Tischgebet endete mit den Worten: »Die Gesichter sind schon abgemacht.« 341,2 aber verstand gar nicht, daß kopflose Bratfische gegessen wurden, sondern glaubte, es würden Witze erzählt, weshalb er als einziger fortwährend lachte. Einer neben ihm sitzenden Frau schlug er dabei vergnügt das volle Bierglas aus der Hand. Hin und wieder rief er gänzlich unpassende Dinge, und alle übrigen taten in zunehmendem Maße das gleiche. So ging es bis zum nächsten Vormittag, dann schleppte man 341,2 zum Bahnhof zurück. Erstaunlicherweise konnte er sich an den Namen seines Heimatbahnhofs erinnern. Mitarbeiter der Bahnhofsmission kauften ihm eine Fahrkarte und setzten ihn dann in den falschen Zug. Über diesen Fall – wie übrigens auch über die Gretelmasse – gibt es sonst weiter nichts mitzuteilen. Niemand kann von mir verlangen, daß ich mich auf meine alten Tage mit so etwas abgebe.