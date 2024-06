Aus Eugen Egners Püppchenstudio

Mündliche Prüfung (1. Teil)

Wie ich zu wissen glaubte, hielten offiziell keine Züge mehr in dieser Stadt, seit der Bahnhof zugemauert worden war. Es konnte allerdings sein, daß inoffiziell doch welche hielten und ich mit so einem Zug angekommen war, um meine mündliche Prüfung abzulegen. Auf dem Prüfungsgelände sah es ähnlich aus wie vor dem Bahnhof. Dutzende kleiner kastenartiger Holzhütten füllten einen großen Platz. Ich mußte nun die richtige finden. Das war Teil der Prüfung. Mein Prüfer hieß Merbeholl, so viel war mir mitgeteilt worden. Dummerweise konnte ich niemanden nach dem Standort vonn Herrn Merbeholls Hütte fragen, denn außer mir befand sich kein Mensch auf dem Gelände. Die Suche konnte tagelang dauern. Wovon sollte ich während dieser Zeit leben und wo übernachten? Ich wußte nicht, was ich denken sollte oder ob ich eine Brille trug. Vielleicht war es ein böses Omen gewesen, daß an diesem Morgen (oder an einem der vergangenen Nachmittage) auffallend zwergenwüchsige Menschen auf entsprechend kleinen Zweirädern durch die Straße, in der ich wohnte, gefahren waren?

Mich quälten Gedanken wie die, daß die Prüfung vielleicht bereits an einem anderen Ort – etwa in einem fahrenden Zug, einem unterirdischen Raum oder gar in dem zugemauerten Bahnhof – stattgefunden hätte und meine Ergebnisse dermaßen schlecht seien, daß ich einem einjährigen Sonderkurs zugeteilt worden wäre. Besonders schlimm war die Vorstellung, Prüfer Merbeholl könne durch mein Verschulden gezwungern gewesen sein, in den vorzeitigen Ruhestand zu treten. Ich wünschte ihm inbrünstig, daß er dann wenigstens eine gute Rente bezöge und einen einigermaßen sorgenfreien Lebensabend genießen könnte. Die Angst preßte mir lautes Stöhnen ab, während ich von Hütte zu Hütte lief. Bereits die vierte erwies sich zu meinem großen Glück als die richtige.

(Fortsetzung folgt)

