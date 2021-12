Alles Fake!

Im norditalienischen Biella hat ein Impfgegner versucht, sich mit einer Silikonattrappe gegen Covid-19 impfen zu lassen, ohne das Vakzin tatsächlich injiziert zu bekommen. Leider kein Einzelfall. In Dippoldiswalde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wollten Maßnahmenverweigerer die für ihr Kind in der Grundschule geltende Maskenpflicht umgehen. Doch bereits am Schultor flog der Bluff dank einer aufmerksamen Lehrerin auf. Die Eltern hatten dem Drittklässler statt einer FFP2-Maske eine Stoffmaske ins Gesicht tätowiert. Auch der Einzelhandel beklagt immer wieder Verstöße gegen die 2G-Regel. Kund*innen würden versuchen, sich ohne gültigen Impf- oder Genesenen-Nachweis an den Kontrollen vorbei in die Läden zu mogeln. Ihre Methode dabei: Im Glauben, sich unsichtbar machen zu können, halten sie sich beim Betreten der Geschäfte einfach selbst mit ihren Händen die Augen zu.