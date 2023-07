Ein paar Meter weiter läuft ein anderer Mann die Berger Straße entlang und prangert durch ein Megaphon die Merkelregierung an. So wie wir! Mit der CDU wäre die Legalisierung undenkbar, mit der Ampelkoalition kommt sie jetzt bestimmt jeden Moment. Während wir den Stand aufbauen und die großen Plakate mit Hanfblattaufdruck an den Tischen befestigen, werden wir von ersten Interessierten belagert. »High Gude!« ruft Sebastian Maschuw und wird direkt ins Gespräch verwickelt wie ein guter Batzen Gras in ein Longpaper. »Wo muss ich unterschreiben?« tritt ein junger Mann an unseren Stand, die Proben gierig beäugend. Unterschreiben muss er gar nichts, die Legalisierung ist ja schon so gut wie eingetütet! Wir sind hier, um die Frankfurter*innen breitenwirksam zu informieren und aufzuklären. Währenddessen berichten zwei junge Männer Laura Brinkmann feixend, sie seien schon aufgeklärt genug, so viel, wie sie rauchen. Konsumieren kann ja jeder, aber eine ganze Stadt in ein dynamisches und buntes »Bahnhofsviertel light« zu verwandeln, das steht auf einem anderen Blättchen. »Man muss nicht immer so auf Lokalpatriotismus machen«, raunzt uns ein unentspannter Mittdreißiger mit Blick auf unsere T-Shirts an. »Das kommt nicht gut. ›Bembel & Bubatz‹, zeigen Sie das mal einem Briten, der versteht das gar nicht!« Wie bitte schön soll man in Frankfurt aka Bembeltown nicht wissen, dass wir so unsere kultig-klobigen Apfelweinkrüge nennen? Und spätestens seit der locker-entspannte Finanzminister Lindner Marihuana als »Bubatz« bezeichnet hat, ist dieser Begriff ja wohl im Mainstream angekommen. »It’s funny, it’s entertaining, it’s very local!« ist ein mutmaßlicher Brite kurz darauf auch very amused. Quod erat demonstrandum! Oder uff Hessisch: »Gelle, da guggsde!«