»Es wird keine Lex Oberammergau geben«, diktierten Sie der SZ in den Block. Und meinten damit: Die von Ihnen inszenierten Oberammergauer Passionsspiele werden, obwohl sie unter dem Schutz des Allerhöchsten stehen, den Pandemie-Einschränkungen unterworfen und als ganz normale Theateraufführung behandelt. Was nach derzeitigem Stand heißt, dass nur jeder vierte Platz besetzt werden darf. Und somit nicht eine halbe Million Zuschauer in den Genuss des bitteren Leidens unsers HErrn Jesu Christi kommen, sondern lediglich 125 000. Was unter den 2100 Mitspielenden in Oberammergau bitteres Leiden zur Folge hat. Erstens hat sich die männliche Bevölkerung seit über einem Jahr nicht mehr rasieren dürfen. Und zweitens stehen die normalerweise sicheren Gagen von ca. 20 Millionen Euro plötzlich in den Sternen.

Was tun? Ihre über fünfstündige Splatter-Session auf ein Drittel zusammenkürzen, um die anstehenden Zuschauermassen in drei Aufführungen pro Tag durchzukriegen? Geht gar nicht, erklärten Sie: »Jesus drei Mal sterben zu lassen, jeden Tag – nein. Das ist ja Wahnsinn. Das will ich nicht machen.« Einmal am Tag ist schließlich Wahnsinn genug! Und welcher evangelikale Amerikaner fliegt schon wegen zwei Stunden Nagelei nach Munich – man will doch schließlich auf seine Kosten kommen! Ein paar monetäre Erwägungen erlaubt der Messias schon auch, nicht wahr! Schon gleich gar Ihnen und Ihren Oberammergaunern, die Sie seit 1634 alle zehn Jahre unseren Heiland so inniglich und klingelich ans Kreuz nageln! Klingelich? Na, Sie wissen schon: Wenn das Geld im Beutel klingt, die Seele in den Himmel springt (Alte Ablassweisheit)!

