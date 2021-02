1.1. Ausführliche Dentaltoilette mit Zahnseide und anschließender Mundspülung. Spaziergang um den Pudding, Kreislauf »hochjazzen«. Vorsatz für das neue Jahr: Noch dankbarer sein. Beten, beten, beten! Wie das Insekt um das Licht schwirrt, so werde ich vom neuen Testament angezogen. Abends Corona-Lebensfreude-App runtergeladen. Intuitiv. Macht Mut!

2.1. Weniger Mut macht, dass ich von der TITANIC-Redaktion zum Rapport bestellt werde. Auf meine Frage, ob es nicht auch telefonisch oder per Mail ginge, kurz angebundenes nein, man wünsche, mich übermorgen auf der Redaktionskonferenz »begrüßen zu dürfen«, man habe ein »Anliegen«. Mir schwant nichts Gutes.

3.1. Tag des Büchsenmeisters.

4.1. Nehme den Zug 8.42 ab HH Hbf., Punkt 13.00 Uhr bin ich auf der Redaktionskonferenz. Die Begrüßung durch Moritz Hürtgen (Chefredakteur) fällt unterkühlt aus. »Schön, dass du es einrichten konntest. Kommen wir am besten gleich zur Sache.« – »Ja, gut, klar, ihr habt ja immer viel zu tun.« – »Genau.«

Wie alt ich eigentlich sei? Werde 2022 (wenn’s halbwegs gut geht) sechzig. Aha. Wie es um meine Fitness bestellt sei? Ganz gut, soweit ich das beurteilen könne. Eben! Man selber könne es eben oft nicht beurteilen. Irgendjemand murmelt »morsche Knochen, morsche Witze«. MH bittet mich, zehnmal hintereinander aus sitzender Position vollständig aufzustehen, ohne die Arme zu Hilfe zu nehmen. »Jetzt? Hier?« – »Natürlich!« Demütigend, so vor versammelter Mannschaft, aber was soll’s. Leichter Schwindel bei den letzten beiden Wiederholungen, den man mir aber nicht anmerkt, ansonsten bewältige ich die Aufgabe fehlerfrei. Es folgt ein Ausdauertest: Gemessen werden soll die Anzahl von Schritten auf der Stelle, die ich innerhalb von zwei Minuten ausführen kann, wobei jedes Knie auf eine Höhe anzuheben ist, die der Mitte von Hüftknochen und Kniescheibe beim Stehen entspricht. »Und los!« Zähle nicht mit, da ich genug damit zu tun habe, mich auf die korrekte Ausführung zu konzentrieren. Als (vorläufiger) Abschluss ein Geschicklichkeitstest: Die Anzahl von Sekunden, die ich brauche, um von einem Stuhl aufzustehen, eine Markierung in 2,4 Metern Entfernung zu umrunden und mich wieder hinzusetzen. Gefühlt schließe ich die Übung mit einem vielleicht nicht überragenden, jedoch zufriedenstellenden Ergebnis ab. Auf meine Frage, was das denn eigentlich alles solle: Solchen allgemeinen Gesundheitstests hätten sich ab 1/2021 alle freien Mitarbeiter zu unterziehen, angeblich Auflage des Gesetzgebers. Und sonst so? Endlich rückt MH mit der Sprache heraus: Seit »geraumer Zeit« schon sei man nicht mehr so recht zufrieden mit der Schatulle, ewige Wiederholungen des immer Gleichen (Karriereschatulle, Schlagzeilen, Alltagsfragen, Tagebuchzitate, Wollnys usw.), kaum neue »Impulse« oder wirklich starke Gagstrecken. Gesamteindruck: betulich, harmlos, in die Jahre gekommen. Ü-50-Lesern ringe das vielleicht noch das eine oder andere Schmunzeln ab, aber ein junges, urbanes, cooles, freshes (Ziel-)Publikum locke die Schatulle nicht mehr hinter dem Ofen hervor. Alles habe eben seine Halbwertzeit, der Printmarkt sei ein hartes Geschäft geworden und verzeihe keine Fehler. Man erbittet Vorschläge meinerseits, die »wohlwollend« geprüft würden. Abschied per »Ellenbogengruß«. Heimfahrt mit mulmigem Gefühl.

5.1. Erscheinungstermin von Johann Lafers neuem Kochbuch: »Das kann man nicht mitessen!« Eine Art »Sicherheitskochbuch« (Lorbeer, Knochen, Nelken vor dem Fressen rausklauben). Witzig, teilweise überraschend.

6.1. Schlagzeilen (Auswahl): KIEFER BEI REITUNFALL AUS GESICHT GERISSEN // GEHIRNLOSES GLIBBERWESEN HAT 720 GESCHLECHTER // EIN PFERD HAT MEINEN KOPF KAPUTT GETRETEN

7.1. Liefere der TITANIC ein grundüberarbeitetes Konzept, Schatulle 2.0, Titel: »Humorknabbereien aus aller Welt«. Neue, frische Ideen, deutlich mehr tagesaktuelle Bezüge, Prädikat »radikal witzig«. Mal sehen, wie die reagieren.

8.1. Spitzentitel des Frühjahrsprogramms von Heyne Hardcover: Johannes »großes B« Kerner – ICH WAR KEIN BAPTIST! Untertitel: Wie ein geiler Bock (in Anlehnung an den Kultstreifen Wie ein wilder Stier). Die erste von ihm selbst autorisierte Biografie. Der TV-Kult-Moderator KERNER geht in die Offensive: »An den bumsfidelen Gerüchten ist noch mehr dran, als sich das ›Einige‹ vorstellen können.« Jetzt packt der mit Abstand geilste Bock im deutschen Fernsehen (Ex-Chef Reinhold »Sperma« Beckmann) aus. ICH WAR KEIN BAPTIST: 256 Seiten senfscharfe Memories (allerdings nur die Spitze des Eisbergs). Vom verhärmten Segelohr-Praktikanten (1986) zum »Bumsonkel der Primetime« (Wild und Hund). JBK: »Meine Flinte war immer schussbereit, ich hab alles niedergemäht, was im Weg stand.« Und, achselzuckend: »Wo die ganze Wichse herkommt, weiß ich auch nicht. Das Geilbockige hatte ich immer schon.«

Aufgrund der vielen Vorbestellungen hat Heyne bereits den Nachfolger für den Herbst 22 angekündigt: WENN DIE EIER TRAUER TRAGEN (angelehnt an den Kultstreifen »Wenn die Gondeln Trauer tragen«).

9.1. Heute nichts.

10.1. Schatulle für Kinder: Schnüffelchen ist ein Schnuffelchen mit gleich zwei zusätzlichen I-Punkten! Ein Schnüffelhäschen ist ein Schnuffelhase mit gleich vier zusätzlichen I-Punkten!

11.1. Tagsüber nichts. Zur Belohnung Schlemmerabend: Schwarzfleisch mit saurer Brühe und Prinzesskartoffeln, zum Nachtisch Prinzregententorte.

12.1. Tagsüber wie gestern. Abends Topfbraten mit Linsengemüse und Sauce universelle, hinterher Sauerampferpudding.

13.1. Man sagt, Gott spricht zu mir in meinem Herzen; man spricht von den Augen, der Hand, dem Mund Gottes, aber nicht von anderen Teilen des Körpers: lerne daraus die Grammatik des Wortes Gott.

14.1. Reportage auf SWR 3: »Landrat per Handschlag – Wie Vetternwirtschaft unsere Gesellschaft ruiniert«.

15.1. Schnaps.

16.1. Antwort der Redaktion auf die Humorknabbereien: Ein derart mut- und ideenloses Fresh-up könne ich mir »sonstwohin« stecken. Man erwarte belastbare Vorschläge, allerdings sei am Monatsende Deadline. Ich fürchte, ich kann liefern, was ich will. Die haben einfach keinen »Bock« mehr auf mich.

17.1. Merke: Ein Brandy am Nachmittag macht einen weichen Gang.