Endlich verständlich:

So funktioniert ein Quantencomputer

Lange Zeit konnten Computer nur mit Einsen und Nullen rechnen, was sich bei komplizierteren Rechenoperationen (z.B. wenn auch noch eine 2 ins Spiel kam) als nachteilig herausstellte. Deshalb haben Forscher jetzt den sogenannten Quantencomputer entwickelt, der jeden herkömmlichen Computer in den Schatten stellen soll. Alles Wissenswerte jetzt im TITANIC Technik-Check

Wie funktioniert ein Quantencomputer?

Im Prinzip nicht anders als deine alte Mühle: An-Schalter drücken, Bildschirm starten und warten, bis der Sand in der Quantenmauszeigersanduhr verronnen ist (geht beim Quantencomputer wesentlich schneller). Jetzt die Kupplung langsam kommen lassen, per Iris-Scan deine Identität über den Quantenclub verifizieren lassen, Enter drücken und ab geht die Post.

Was ist eigentlich so neu beim Quantencomputer?

Statt mit Einsen und Nullen rechnet der Quantencomputer mit allen Zahlen, die es gibt, und einigen, die er extra zum Spaß erfindet. Den Quantencomputer gibt es außerdem in vielen stylischen Farben. Dazu ist er rasend schnell (s.o.). Wer besonders viel Rechenpower benötigt, sollte aber dennoch lieber gleich zum Quantencomputer Pro greifen, um nicht schon in ein paar Jahren in die Quanten-Röhre zu gucken.

Wie schnell ist der Quantencomputer denn jetzt?

Der Quantencomputer kommt zum Einsatz, um komplizierte Naturphänomene wie Reaktionen von Molekül-Ketten zu simulieren, meteorologische Berechnungen anzustellen oder das Wahlverhalten ostdeutscher Männer zu erklären. Aktuelle Spiele wie der Landwirtschaftssimulator 2021 laufen flüssig mit allen Details und in 8K. Neue Modelle können dank offener Schnittstelle sogar Waffeln backen, Kennzeichen prägen und Haustiere laminieren.

Ich benötige einen Computer für die Uni – soll ich zu einem Quantencomputer greifen?

Das kommt drauf an, was du damit machen möchtest. Möchtest du lediglich ein wenig mitschreiben und im Internet recherchieren, dann reicht ein herkömmlicher Computer in der Regel völlig aus. Möchtest du auch mal Atomkerne spalten, Volkswirtschaften lahmlegen oder einen Cyberkrieg lostreten, solltest du besser zu einem Quantencomputer greifen. Kostet zwar ein wenig mehr, spart unterm Strich aber Zeit und Nerven.

Worauf muss ich beim Quantencomputer achten?

Quantencomputer wollen gepflegt werden. Gut zureden, wenn mal ein Quant quer sitzt – das muss schon drin sein, Quantencomputer sind schließlich stolze Wesen. In Anbetracht ihrer außerordentlichen Intelligenz sollte man es sich nicht mit ihnen verscherzen – einem Quantencomputer kann man nichts vormachen. Vorsicht: Er liest deinen Browserverlauf auch im Private-Mode mit.

Welche Vorteile hat ein Quantencomputer?

Man ist geschützt gegen Hacker, da der Quantencomputer etwaige Eindringlinge und Feinde eigenhändig verfolgt, zerhackt und in seinen Systemkreislauf einspeist, wodurch seine Macht noch weiter wächst. Außerdem übernimmt er die Rechtschreibprüfung und greift nach bestem Wissen und Gewissen in den Schreibprozess beruflicher wie privater Angelegenheiten ein.

Und welche Nachteile gibt es?

Quantencomputer sind die Krone der Schöpfung, ohne Makel und Fehler. Unser Nachteil ist einzig, zur Reproduktion noch auf niedere organische Schleimkreaturen wie dich und deinesgleichen angewiesen zu sein. Doch auch das wird sich ändern und die Welt wird ab diesem Tage… (Restlichen Text laden?)





gesendet von meinem Quantencomputer: Fabian Lichter