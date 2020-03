Virile Street-Fashion für jeden Tag

Die Haut ist unser größtes Organ! Sei gewappnet, falls das Virus mutiert und sich seinen tödlichen Weg durch deine Poren bahnen will: mit der Allwetter-Fresh-Halte-Folie (enthält nur wenige Weichmacher). Dazu trägt unser Model ein individualisiertes Mood-Anzeige-Mundpad in Kombination mit einer flirty ­Schweiß-Stopp-Binde in Edelweiß.