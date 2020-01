1.12. Minus 1 Grad, herrlich. Glühweinfeeling kommt auf. Vormittags »Dienst nach Vorschrift«, nachmittags online zwei Karten für das Finale des Mister-Glibber-Wettbewerbs 2019 im niedersächsischen Visselhövede gekauft. In diesem Jahr stehen Hubertus Meyer-Burckhardt, Peter Altmaier, Reiner Calmund, Joschka Fischer, Colmar Schulte-Goltz, Uli Hoeneß, Jörg Thaddäus und Hella von Sinnen in der Endrunde. Ottfried Fischer ist wegen seiner angeschlagenen Gesundheit vom Amtsarzt disqualifiziert, Elton (Pro-7) und Willi Herren wurden als »noch zu kompakt« eingestuft. O-Ton Chef-Punktrichter Dr. Werner Manteuffel: »Muss alles noch viel glibbriger werden!«

Die Kriterien: 1) Wie hoch ist die Fließgeschwindigkeit des Fetts? 2) Wie groß ist der Anteil an glibbrigen Substanzen? 3) Wie hoch ist der Anteil an glibbrigem Fett in der Trockensubstanz? 4) Liegt der Anteil an schwerem Flimmerspeck bei mindestens 30 Prozent? 5) Viel Fett, wenig Muskeln, weiche Knochen – wer ist auch optisch am weichsten?

Abends Lektüre und TV.

2.12. Den ganzen Tag damit beschäftigt, die Brückentage für die nächsten drei Jahre auszurechnen. Da kommt einiges zusammen! Vorfreude!

3.12. Vormittags noch im Schlafrock abwechselnd Arbeit am Roman und am Erzählungsband. Erwäge, mich auch mal an ein Sachbuch zu wagen (irgendwas Witziges wie Kumpel, Kilo, Kalorien). Der steinöde Axel Hacke (ich hatte kürzlich eine Anfrage für einen Beitrag, natürlich abgelehnt. Der Anfrager, enttäuscht: »Ach, wie schade, dann müssen wir vielleicht doch Axel Hacke nehmen«) hatte ja schönen Erfolg mit seinem langweiligen Schwachsinnsbuch »Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen«. So ein verpisstes Kackbuch krieg ich schon lange hin, das wichs ich in vier Wochen zusammen. Bei mir hieße es dann »Verflixt, verschwitzt und durchgefroren – der wohltemperierte Mensch oder wieso es so schwer ist, den richtigen ›Grad‹ zu finden«.

4.12. In-&-Out-Liste Dezember.

IN: Die Kneipe »Old Esloe« in Bad Oldesloe, das Wort »vollendungsnah«, Mönche mit Duschhaube, der Spruch »Näher rücken, um die Lücken zu überbrücken«, das Bose-Einstein-Kondensat, »Mampfi« Schnellimbiss Babbel Gosch, Hundi aus Burundi

OUT: Klumpenmenschen (Klumpenrisiko), arrogante Leute, die behaupten: »Da, wo ich wohne, ist automatisch Adresslage«, wenn das Telefon zum Tatort wird, Erlebniskneipe »Bremsspur« (schmuddelig), Klingelton »Der Tod ruft an«, der Schrei der Leber nach Liebe, Termitenforscher Dagobert

5.12. Meyer-Schulau stellt mir im Restaurant Diverso folgende Fragen: 1) Würden Sie bis an Ihr Lebensende für 800 000 Euro ausschließlich Frittiertes & Paniertes essen? (Also nur Lebensmittel mit sehr hoher Energiedichte; Obst und Gemüse sind verboten, Kartoffeln nur in Form von Pommes Frites, Knödeln, Kartoffel/Sahnegratin; für jeweils 5 kg Gewichtszunahme 50 000 Euro Bonus, Sie könnten es also mit 100 kg Gewichtszunahme zum Millionär bringen.) 2) Würden Sie für 1200 Euro eine Nacht ganz eng zusammengerollt in einem Urinal übernachten?

6.12. Idee für einen anspruchsvollen literarischen Text, Titel: »Ein provisorisches Nachtlager«.

7.12. Im Café 2 Talk. Schlagzeilen in den ausliegenden Zeitungen: FRAU SOLLTE SKY-ABO FÜR TOTEN BRUDER ZAHLEN // HAUSBOOT ZERQUETSCHT FRAU AN ZUGBRÜCKE // INSTAGRAM-MODEL REIST NACH TSCHERNOBYL

8.12. Lecture in Kafkas Tagebüchern: »Plan eines Aufsatzes Goethes entsetzliches Wesen. Furcht vor dem zweistündigen Abendspaziergang, den ich jetzt für mich eingeführt habe.«

9.12. Abends TV. »Pelze weg und Halligalli«: Schmonzette mit Helmut Zierl als Gutsbesitzer und ehemaliger Autorennfahrer Matthew Waltgoodham, der im Suff (Alkoholfahrt) eine junge Frau anfährt, die sich später aber als seine uneheliche Tochter entpuppt.

10.12. Geil, geiler Sloter(geil)dijk: »Immer größere Zahlen an Menschen vergleichen sich heute distanzlos mit den Erfolgreichsten, wobei sie ihre Abstände zu den vermeintlichen und wirklichen Spitzen viel schärfer als früher spüren (...) Soziologen nennen die Vergiftung großer Bevölkerungsschichten durch Prominenz-Gossip den ›Hello-Magazine-Effekt‹. Es scheint die Mission von Krähen wie Victoria Beckham zu sein, Millionen von Frauen unglücklicher zu machen, als sie wären, wenn sie von ihr und ihresgleichen nie gehört hätten. Wo früher das Volk war, gibt es jetzt das Celebretariat, bestehend aus latent Berühmten, denen zu ihrem Glück vermeintlich nichts fehlt, außer dass sie entdeckt werden müssten. Ein britischer Autor nennt diese Zersetzungsprodukte des Volkes das Lumpen-Celebretariat. In dem gibt es niemanden, der nicht am It-could-be-you-Syndrom leidet.«

11.12. Eine gute Frage. Wenn Sie mit Nachnamen Unangenehm hießen, wie würden Sie sich vorstellen: «Unangenehm, angenehm« oder: »Angenehm, Unangenehm«?

12.12. Doof: Offline ist das neue online. Auch doof: Ich bin dann mal Ford. Doof doof: Ist das Vorfreude, oder kann das weg?

13.12. Google-Suchverlauf: ulf ansorge hamburg journal – grover washington – wie lange dauert es bis die Folgen eines Mückestichs abklingen fragezeichen – originalgenie – nico semrott – beate früstück – martin keß – prepper einkaufsliste – prepper – gosch sylt – immobilien sylt kampen – georg danzer – fredl fesl – fredl fesl anlass jodler – insel öhe – E-Preller Gingst – daliah lavi – andrea nahles gewicht

14.12. Tagsüber nichts, am Abend große Ermüdung der Augen, die mich zwingt, meine Lektüre zu beenden.

15.12. Verabredung mit Bernd »Gulasch« Neuss, mit dem ich zum Lunch in Manuels Taverne verabredet bin (Cinq Minutes mit kalter Sardellensauce). Sagt fortwährend Nullsätze der Größenordnung: »Wenn man innerlich gefestigt ist, dann braucht man nicht dauernd Bestätigung von außen.«