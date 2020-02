So gelingt der Tag der Liebe

Last-Minute-Ideen für Ihren perfekten Valentinstag (2021; weil für dieses Jahr isses zu spät).

Reise ins Ungewisse

Bringen Sie Ihren Schatz unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu, sich mit verbundenen Augen auf dem Beifahrersitz Ihres Autos zu platzieren, und fahren Sie auf die nächste Fernstraße. Wenn Sie gefragt werden, wohin es gehe, flöten Sie "Das ist eine Überraschung!" und halten Sie mit zunehmendem Schweißfluss verzweifelt Ausschau nach "Überraschungs"-Orten am Straßenrand (Streichelzoo, Paintball-Arena, Gartencenter). Sollten Sie partout nichts entdecken, beginnen Sie, Ihr Fahrzeug so rasant und halsbrecherisch zu steuern, dass Sie von der Polizei angehalten werden. Streiten Sie mit den Ordnungshütern, lassen Sie die Sache eskalieren, bis Sie in Gewahrsam genommen werden. "Aber wir waren doch nur auf dem Weg zu unserem Surprise-Date!" jammern Sie mit herausgepressten Tränen. Der Polizist hat ein Einsehen: "Na wenn das so ist, will ich mal ein Auge zudrücken. Gute Weiterfahrt!" Scheiße.

A Girl's Best Friend

Wie wäre es, zum 200. Jubiläumsjahr der Entdeckung von Bauxit, – mit einem schönen Brocken Bauxit? In den Gesteinskern können Sie, wie in einen Glückskeks, einen Zettel mit einer netten Botschaft stecken, "Du bist mein Erz-Feind" zum Beispiel.

Doppeltes Glück

Ihr Partner oder Ihre Partnerin wacht auf und sieht als erstes was? Ein reichhaltiges Lecker-Frühstück, von Ihnen ans Bett gebracht? Viel besser! Neben ihm/ihr liegen Sie, aber eine Kleinigkeit ist heute anders als sonst: Sie sind ein Baby! Voll süß, denkt der/die Liebste, aber wer soll mir jetzt Frühstück ans Bett bringen? Doch dann der Coup de grâce: Durch die Tür schreiten – abermals Sie, jedoch als Original. Das Baby ist lediglich ein Klon von Ihnen, den Sie nun als Ihr eigenes Kind aufziehen können, was allerdings ein wenig pervers anmutet. Für das Frühstückstablett empfehlen wir Piccolöchen (Baby-Sektflaschen), Aalhappen und Banane. Krümelt nicht und ist gesund.

Kultur pur

Klassische Musik muss nicht dröge und langweilig sein. Lassen Sie sich von der Frankfurter Aufführungsreihe "Chopin pur!" (gibt es wirklich!) inspirieren und legen Sie bei Dämmerlicht und romantischem Hintergrund-Jazz eine Spotify-Platte des polnischen Tastenvandalen (Chopin) auf. Empfohlene Playlists: "Etüden total", "100 % Kult-Impromptus" und "Geniale Nocturnes".

Eine geheimnisvolle Spur

Rosenblüten ausstreuen ist von gestern! Variieren Sie den phantasielosen Gag doch mal: Pressen Sie aus einer Zahnpastatube eine Zahnpastawurst aus, die von der Wohnungstür über den Flur und durch die Küche ins Schlafzimmer führt. Und dann aus dem Fenster hinaus, über den Hinterhof, die Straße entlang, weiter, immer weiter, die Ortsgrenze passierend, über Berg und Tal, bis zu einem wiesengrünen Berghang, auf dem in meterlangen Zahnpasta-Lettern geschrieben steht: "Hallo, willst du mich heiraten?" Sie werden staunen, wie viel in so einer Tube steckt.

Vorhang auf

Gehen Sie mit Ihrer besseren Hälfte ganz altmodisch ins Kino, um eine turbulente Beziehungskomödie zu gucken. Doch was ist das? Die Geschichte der Hauptfiguren ist ja exakt Ihre Geschichte – Sie sind das Paar aus dem Film! (Erklärung: Sie haben keine Kosten und Mühen gescheut, um innerhalb eines Jahres einen Film über Ihre Partnerschaft zu schreiben, zu finanzieren, zu produzieren und zu vermarkten.) Doch was ist das? Im dritten Akt werden Szenen gezeigt, die Sie so noch gar nicht erlebt haben. Zeigt der Film etwa Ihre Zukunft? Ja, tut er, bis zu dem einen Valentinstag, an dem Sie den Film Ihres gemeinsamen Lebens vorführen lassen. Doch was ist das? In der Reihe hinter Ihnen sitzt ein psychopathischer Killer. In seiner Popcorntüte hat er ein Skalpell versteckt … Fortsetzung folgt!

Sag's mit Bäumen

Rosen und andere Stielpflänzchen sind out (s.o.). Bigger is better, und deshalb schenken Valentinstags-Progamer Ihrer/-m Angetrauten einen Strauß Bäume. Schön mit Schiffstauen zusammenbinden, mit einem Riesenkran in die Stube befördern und regelmäßiges Wässern nicht vergessen.

Torsten Gaitzsch