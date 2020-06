Corona-Traumreise

Corona macht viele Ferienpläne zunichte. Zeit, umzudisponieren! Wir zeigen Ihnen, wie Sie trotzdem verreisen können – mit der Kraft Ihrer Gedanken. Das funktioniert ganz einfach: Legen Sie Ihren Kopf auf den Tisch, geben Sie diesen Text an Ihre vorgesehene Reisebegleitung weiter, bitten Sie sie, vorzulesen, und schließen Sie die Augen. Magisch, was jetzt passiert: es ist wie ein Podcast, aber in echt!

Italien

Sie stehen auf einer riesigen piazza, die von hübschen palazzi umsäumt ist. In Ihrer einen Hand halten Sie eine Kugel gelato in der Waffel, in der anderen ein Glas mit viño rojo. Um Ihren Hals schält sich die verbrannte Haut san pellegrino. Ihre niños sind bei dem Versuch, Münzen aus einer fontana zu fischen, glatt dort hineingefallen und geben seit einigen Minuten keinen Laut mehr von sich. Der marido ist auch nicht mehr da, seitdem ihn einer dieser Ausländer in seinem ferrari probesitzen ließ. Was soll’s! Sie genießen die Ruhe - endlich. Darauf erstmal eine paella! Mit ordentlich Zaziki und einem großen Schuss Ballotelli. Smacznego und おいしい!___STEADY_PAYWALL___

Altersheim

Die Augen sind geschlossen, doch der Uringeruch steigt Ihnen in die Nase, als hätte Windel-Wilhelmine (94) gerade erst den Aufzug verlassen. Vereint mit den restlichen todgeweihten Pupsen ergibt diese olfaktorische Hochzeit den wohlbekannten, staubig-sauer-süßlichen Mief, für den man Seniorenresidenzen nur lieben kann. Augen auf! Sie sind auf der Fahrt ins Stockwerk sieben, wo der Großvater sich gerade auf einer Reise ins oberste aller Stockwerke befindet. Oder ganz nach unten, je nachdem, wie ernst das jüngste Gericht das mit den Juden nimmt. Na ja, Hauptsache den Enkeln geht es gut.

Fußballstadion

Halbnackte Körper reiben sich an den Ihren, gemeinsam brüllen Sie etwas, was wohl der Ursprache des Menschen näher kommt als jedes Affengrunzen. Unten schießt ein Millionär mit Nazifrisur fast ein Tor, Männertränen mischen sich unter den Schweiß der Menge. Es ist schon viel zu lange her, dass Sie jemanden grundlos verprügelt haben, der nicht Ihre Frau ist. Doch jetzt haben Sie Pause von Schreibtischjob und Ehekrach, das Testosteron pulsiert in Hirn und Glied. Sie erheben die Hand mit dem Molotovcocktail und schleudern ihn in Richtung Familien-Block. Papa wäre stolz.

Thailand

Einsamkeit ist vielleicht ein abstraktes Konzept, aber wir machen es für Sie erlebbar. Sie fliegen. Genauer: Sie sitzen in einem Flugzeug des Reiseunternehmens Tui, Mittelplatz, rechts und links zwei andere Männer mittleren, allerdings unbestimmbaren Alters zwischen 40 und 60. Sie alle drei blicken Ihrer Zeit im thailändischen Khao Lak entgegen, wo Mädchen auf Sie warten, die Ihre Töchter sein könnten, hätte Susi Sie nur nicht für Klaus verlassen. Sie blicken Ihre stummen Mitreisenden an und spiegeln sich in ihren leeren, aber geilen und mit Schweiß gefüllten Augen, der den Hawaii-Hemden-Trägern von der Stirn tropft. Gemeinsam alleine.

Australien

Du hast dein Abi in der Tasche, also das Zeugnis, in der Hosentasche, immer, weil, man weiß ja nie, die Welt ist groß und du bist voll crazy, aber echt! Zeit für deinen postpubertären Körper, damit die Welt zu erkunden. Vielleicht könnte ja jemand in der Surfschule, in der du gerade aus welchem Grund auch immer (du verstehst ihren Akzent nicht, drongo!) jeden Tag zehn Stunden lang Unterhosen bügeln musst, überraschenderweise nach deinen Qualifikationen fragen, und dann könntest du sagen, Feldhockey, 12 Punkte, Algebra, 11 Punkte mündlich, Immunsystem der Giraffe, 9 Punkte, aber war aufgeregt an dem Tag, leider.

Rock of the Desert Wind Park Ring

Kotze, Kotze, überall nur Kotze! Hatte der eine da, von der Cousine vom coolen Marco, auf dem T-Shirt, vor zehn Jahren, als es hier noch richtig wild und crazy war. Erzählt Ihnen gerade zum dritten Mal irgendein Typ mit Rasta-Locken und einem bunten Fahrrad, der seine erste eigene CD verkaufen will. Seine Augen leuchten. Ihre Augen starren auf einen Handybildschirm, ihr Mund gluckert Bier in den Magen, seit Stunden geht das so. In den anderen “Zelten” genau das Gleiche. Warum sind wir nochmal hergefahren? Hrrgh, jetzt kommt was, würg, würg, war wohl doch zu viel Bier? Oder bloß ein Anruf von Mutti? Oder beides?

Schulz/Stille