Trotz allem: So spitze wird der Festivalsommer 2020

Bierpong mit angekokeltem Kaffeelikör, Frauenkörperbewerten am Einlass und die Nazisecurity aus Halle: We love festivals! Viele der bekannten Festivalriesen haben ihre Sausen für dieses Jahr leider abgesagt, dafür bricht das Zeitalter der kleineren Open Airs an. Cool! Wo man in diesem Jahr noch steil gehen kann.

Rock am Eck

Headliner: Dietmars Band, Johannes und seine Gitarre, Angie & August, Uff Uff Ächzs, Das eine Lied von "The Cranberries", Sanni, Dietmars Band noch mal

Rock am Ring / Rock im Park verkleinert sich massiv. Gutes Konzept für die erste Runde: Lokale Künstler werden gefeatured, indem sie Werbung für sich machen können. Aufs Trommelfell gibt es fette Gitarren (Dietmar), frische Klänge (Sanni) aber auch Technogeballere (Uff Uff Ächzs) direkt aus dem Kiez vor dem großen Haus Sonnenstraße, Ecke Moritzburger Straße in Mönchengladbach. Für alle, die mit dem Auto kommen wollen: Achtung! Umso mehr Autos, umso weniger Platz für Gäste, aber das wird sich schon vor Ort regeln lassen (Schlägerei). Als Sponsor hat sich der traditionsreiche Laden am Eck beworben (und noch keine Antwort erhalten).

Facts: 28. Juni, 18 Uhr bis Nachtruhe, Mönchengladbach, Eintritt 147 Euro, 120 Early-Bird, ohne Campen 146 Euro, zzgl. Müllgebühr

Marek Lieberberg – das Festival

Headliner: Marek Lieberberg himself, Steve die Handpuppe, Volbeat

Ein Festival, wie es sich Festivalgigant Marek Lieberberg nicht besser hätte erträumen lassen können, wenn es nicht ohnehin von ihm wäre und für ihn. Mit einer Limo geht es gemeinsam mit den Künstlern Steve und Volbeat in die Nacht von Frankfurt und dort endet es auch. "Was in der Limo passiert, bleibt in der Limo", schreibt Lieberberg auf der Festivalwebseite. Große Ansprachen, große Politik, große Gesten, Schampus und Musik. Munkelt man. Gäste können vom Straßenrand aus winken.

Facts: Jeden ersten Dienstag der Monate Juni, Juli, August und September, Frankfurt am Main, Tickets 230 Euro, Sponsoren: Telekom, VW, Becks, Deutsche Bank, Rockstar, O2, SEAT

Fynn Kliemann - das Festival

Headliner: Kliemannsclan, Fynndi, Fynn-Klie, Kliemann Band, Just Fynn, Klieso, Fynn Kliemann

Personal festivals (englisch ausgesprochen) sind in diesem Jahr das Ding (siehe Mark Lieberberg - das Festival). Fynn Kliemann kann wirklich alles! Um in seinem Kliemannsland (vom Verfassungsschutz beobachtet) möglichst wenige Leute für sein erstes eigenes Festival ranzuholen ("Ja, wegen Infektionsschutz, aber auch weil ich einfach der Geilste bin und alles kann!!!"), macht er alles selbst. Einweisungen auf dem Parkplatz, Bändchenausgabe, Handbrotstand, Sanitäterzelt, Dixikloreinigung, Security, Drogendealing, Künstlerbetreuung, Musikprogramm (mit verschiedenen Bärten und Hüten). Er will mit Fynn Kliemann - das Festival außerdem ins Guinness-Buch der Rekorde für das langsamste Festival der Welt. Für Kinderbetreuung ist gesorgt.

Facts: 2. Juli bis 20. Juli, Kliemannswelt bei Fynn Kliemann, von und mit Fynn Kliemann, wenigstens kostet es nichts

Wurscht am Schlurck

Headliner: Rage Against The Machine, HIM, Die Toten Hosen, The Prodigy, Tool, Fettes Brot and many more

Knuffig! Das Wurscht am Schlurck Festival ist ein kleines Festival, das bereits seit 38 Jahren stattfindet! Also, es findet ohne Unterbrechung seit 38 Jahren statt. Einst stolperte Marek Lieberberg über das Gelände an einem geheimen Ort und der Rest wurde Geschichte. Über die Jahre warb er immer wieder Bands vom Wurscht am Schlurck ab, um sie auf seinen zahlreichen Festivals auftreten zu lassen. Es ist die Schmiede für all die genialen Männerbands, die wir so lieben. Da es sich eventuell um eine ominös verwunschene Unterwelt handeln könnte, läuft das Festival weder Gefahr, überlaufen, noch abgesagt zu werden. Macht euch auf ...

Facts: Nur wenige finden den Weg zum Festival, wo die guten Bands geboren werden. Der erste Hinweis lautet: Steve die Handpuppe

Dixiland Festival

Headliner: t.b.a.

Nach einer Monate andauernden Googlesuche des Dresdner Orgateams, ob das Wortspiel denn noch verfügbar sei, wird es jetzt wohl tatsächlich ins Leben gerufen: Das erste Dixiland Festival. Gäste können sich in der ganzen Stadt Dixis mieten wie Körbe am Strand und dann IHM lauschen: Dem JAZZ.

Facts: t.b.a.

Transfusion Festival

Steht nur hier, um den Namen schon mal zu sichern. Einfach supergut.

Ficken Saufen Blasen – das kleine Bumsfestival

Headliner: Ihr alle auf der open stage

Lieb: Das Detmolder Ehepaar Gansela und Rudogert Schwarz öffnet seine privaten Türen und Pforten, "gern für ein jüngeres Publikum", wie die beiden auf telefonische Nachfrage betonen. Alle dürfen einfach kommen und dann würde man ganz spontan und frei und nackt ein Programm auf die Bühne bringen. Auch für die richtige Hygiene, Spielzeuge und Schokosoße sei gesorgt.

Facts: Baumweg 43a, Detmold

Paula Irmschler