Stalkers gonna stalk

Wie mache ich "ihn" auf mich aufmerksam?

Wie immer kommt es aufs Äußere an. Oder wie Frauen, die in diesem Bereich nicht so gesegnet sind, behaupten: auf die Ausstrahlung. Wirken Sie immer, wenn man Sie beobachten könnte (also immer), leicht desinteressiert und genervt. So als hätten Sie wirklich Besseres zu tun, als sich jetzt um den nächsten Häuserblock jagen zu lassen. Wenn "er" Sie anspricht, ob Sie mit ihm ausgehen, sagen Sie "Nein". Durch die Ablehnung wird seine Wut und damit auch sein Interesse an Ihnen gesteigert.

Sobald Sie die ersten Anzeichen seiner Werbung bemerken (unablässiges Telefonklingeln, geöffnete Post, der Kopf Ihres Haustieres unter der Fußmatte), gilt es, ihn an sich zu binden: Erzählen Sie laut am Telefon, wo Sie hingehen und welches Fenster Ihrer Wohnung Sie vergessen haben, zu schließen. Finden Sie eine Todesdrohung auf Ihrem Kopfkissen, können Sie sicher sein: Er steht auf Sie.

Woher weiß ich, ob er der Richtige ist?

Das ist leider nicht Ihre Entscheidung, Süße.

Wie halte ich ihn bei der Stange?

Zeigen auch Sie Interesse! Tragen Sie eine Reflektorweste, damit er Sie leichter verfolgen kann – Unterstützung gehört zu jeder guten Beziehung dazu. Bleiben Sie sexy für ihn: halten Sie sich fit, indem Sie ab und zu vor ihm weglaufen und sich etwas jagen lassen. Lassen Sie kalorienreiche Getränke immer einen Moment unbeobachtet stehen, danach trauen Sie sich nicht mehr, sie zu trinken. Wenn er Sie attraktiv genug findet, kann es auch bald zum ersten Date kommen. Aufregend!

Wie organisiere ich das perfekte Date?

Wenn Sie sich mit ihm treffen wollen, raten wir Ihnen, viel zu Hause zu sein: Er wird klingeln und Einlass fordern. Es ist ein gutes Zeichen, wenn er viel von sich erzählt, da er ja bereits alles über Sie weiß. Es kann natürlich auch zum Sex kommen! Sie müssen allerdings nicht nervös sein, sich vor ihm auszuziehen: er hat sie bereits nackt gesehen und ein umfassendes Archiv angelegt. Wenn er Ihnen nach dem Sex mehrmals versichert, auf gar keinen Fall die Verhütungsmittel manipuliert zu haben, um Sie an sich zu binden, wissen Sie, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Und führen nun eine Beziehung.

Was mache ich, wenn ich in der Beziehung manchmal eifersüchtig bin?

IHRE Eifersucht ist wirklich nicht das Problem, machen Sie sich keine Sorgen.

Wie sorge ich dafür, dass die Beziehung auch nach Jahren leidenschaftlich bleibt?

Verschwinden immer weniger Männer, die Sie in der Bahn mal angelächelt haben? Haben Sie das Gefühl, er verliert das Interesse an Ihnen? Behaupten Sie einfach, Sie hätten das Interesse an IHM verloren, um ihn wieder stärker an sich zu binden! Angaben ohne Gewähr.

Wie kann ich die Beziehung beenden, wenn ich nicht mehr zufrieden bin?

Herzlichen Glückwunsch, nun haben Sie einen treuen Lebensgefährten, bis der Tod Sie von ihm scheidet!

Laura Brinkmann