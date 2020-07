Riechen Sie das auch? Ja, ja, das sind die rauchigen Noten von Beziehungskrach. Und sagen wir es mal so: Der Lockdown hat leider auch nichts abgekühlt. Doch zum Glück gibt es einen neuen paartherapeutischen Ansatz, der die Welt der liebeserhaltenden Maßnahmen zu revolutionieren verspricht. Gemeinsames Backen soll dafür sorgen, dass Sie und Ihr Schatz in Ihrer Beziehung nie wieder etwas anbrennen lassen. TITANIC bietet einen exklusiven Einblick in einige der mehligen Methoden – und macht Appetit auf mehr.

Die Backstube einrichten

Geräte platzieren, alles einmal abwischen, eine Wandfarbe aussuchen: Wird das Brot ein Junge oder ein Mädchen? ___STEADY_PAYWALL___Was auch immer, machen Sie es sich gemütlich, denn hier werden Sie noch viel Zeit verbringen. Alles, was ein gutes Liebesnest braucht, ist eine Küchenmaschine, genügend Platz für ausgiebige Kneteinheiten und natürlich tiefgründige Gespräche über einem sich auflösenden Würfel frischer Hefe. Wenn Ihre Beziehung die heiße Hölle der Backküche überlebt, dann kann Sie wirklich nichts auseinanderbringen. Hier wird aus Ihnen beiden wieder die Liebes-Emulsion von früher, die wie Fett und Wasser durch Magie zusammengehalten wird. Es fehlt nur noch Mehl, Ihr Schatz, Butter und das ein oder andere Ei. Dann kann es auch schon losgehen mit dem Intim-Building – und das alles mit der Kraft von Gluten und Glucose.

Kneten, bis der Bäcker kommt

Die Massage als Methode der gepflegten Beziehungspflege findet ihr natürliches Pendant – und ihren Ursprung, wie viele Kulturanthropologen inzwischen vermuten – in der Küche. Denn bei beidem heißt es: Die Butter auf Zimmertemperatur bringen und gut unterkneten! Anstatt sich vorzustellen, Ihr Partner sei ein durchzuarbeitendes Stück Teig, wie jede gute Ehefrau bei der abendlichen Massage, drehen Sie den Spieß um und performen Sie den Walk an einem frischen Stück Mürbeteig, und zwar gemeinsam. Wenn der Teigklumpen nicht saftig genug ist, fügen Sie einfach etwas Feuchtigkeit hinzu. Hoffnungsschimmer: Genauso wie bei einem bröckeligen Mürbeteig gibt es auch bei der zerfallenden Zweisamkeit nichts, was eine gute Portion weiche Butter nicht wieder richten kann. Richtig – das gemeinsame Backen ist eine Metapher für Ihre Beziehung. Wer hätte das ahnen können? Aber Achtung! Beim Massieren, egal ob in der Küche oder im Schlafzimmer, gilt: Bloß das Mehl nicht vergessen! Mmmhhh… knusprig!

Jetzt geht es an die Eier

Ja, Sie haben richtig gehört. Holen Sie die Eier aus dem Kühlschrank und schaukeln Sie sie gut durch. Schauen Sie gemeinsam dabei zu, wie das Eiweiß in der Schüssel ersteift, und heben Sie es Hand in Hand unter. Sexy! Oder versuchen Sie sich an einem perfekten Biskuitteig. Die Lösung Ihrer Beziehungsprobleme erscheint nur noch halb so kompliziert, wenn Sie einmal einen perfekten Biskuitteig gemacht haben. Einen perfekten Biskuitteig zu machen, ist nämlich schwierig. Also wirklich schwierig. Haben Sie wegen des ganzen Stresses während des Eierschlagens, Mehleinsiebens und Unterhebens gar nicht über Ihre tiefgehenden und grundlegenden zwischenmenschlichen Probleme gesprochen? Egal! Dafür haben Sie jetzt einen perfekten Biskuitteig. Und das war wirklich schwierig. Aber zusammen haben Sie es geschafft. Seien Sie einfach mal dankbar für das, was Sie haben, und nicht immer, für das, was Ihnen fehlt (Gemeinsamkeiten, Respekt füreinander, guter Sex).

Wer ist die bessere Hälfte?

So, genug von gemeinsamen Backliebesspielen und beziehungsbekräftigenden Knet-Aktionen. Denn was ist eine gesunde Beziehung ohne ein ungesundes Stück Wettbewerb? Genau: langweilig! Also: drei, zwei, eins, an die Schürze, fertig, los! Wer macht die bessere Baiser-Torte? Wer kann das Geburtsdatum der anderen Person in Zuckerguss festhalten? Kurz: Wer ist das Einhorn-Mehl und wer nur Typ 550? Falls Sie das Bedürfnis verspüren, sich gegenseitig anzuschreien, und es bisher noch nicht getan haben: Nun wäre der Moment. Vielleicht sind Sie jetzt wütend aufeinander, aber hey, Sie haben sich gegenseitig etwas gebacken. Und das ist doch schon mal mehr, als Sie in den letzten vier Jahren füreinander getan haben, oder?

Antonia Stille