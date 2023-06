Sie haben die lästige Angewohnheit, Leuten, die Sie gerade erst kennengelernt haben, ungefragt intime Dinge über sich zu erzählen? Damit Ihr erstes Date nicht zum Fiasko wird, verrät Ihnen TITANIC, wie Sie das Phänomen "Oversharing" am besten in den Griff bekommen.

Bereiten Sie sich vor

Kesseln Sie auf der Busfahrt zum Restaurant einen freundlichen Senior so ein, dass ihm mit seinem Rollator der Ausstieg verwehrt bleibt und erzählen Sie dem hilflosen Greis Ihre Lebensgeschichte bis ins allerkleinste Detail. Sie beginnen Ihre Verabredung dann mit leer gelabertem Tank und können nachfolgend deutlich länger! (… reden, ohne Ihr Gegenüber bereits nach dreißig Sekunden mit der Vielzahl Ihrer Kindheitstraumata zu verstören).

Tauchen Sie nach Möglichkeit nicht in Outfits auf, die Rückschlüsse auf Ihren Beruf und Ihr Privatleben zulassen (Warnweste und Sicherheitshelm, Priester-Soutane, Richterinnen-Robe, Karateanzug etc.) und tragen Sie um Himmels willen keine T-Shirts, die eine persönliche Botschaft transportieren (z.B. "Lachen Sie nicht - Blaseninkontinenz ist ein ernsthaftes Problem!").

Sorgen Sie für einen guten Start

Beginnen Sie Ihr Treffen stets mit einer knappen, aber charmanten Vorstellung und nicht mit den Sätzen "Ich liebe einfach zu sehr" , "Ich bin schon oft verletzt worden", "Ich war eben auf dem Bahnhofsklo und gebe ihnen deswegen lieber nicht die Hand" oder "Ich ernähre mich vegan. Mein Name ist Peter". Wenn der unwiderstehliche Drang zu Quasseln in Ihnen so langsam wieder die Oberhand gewinnt - keine Panik. Es gibt einige technische Kniffe, die Sie nutzen können, um den Schaden in Grenzen zu halten.

Schildern Sie wenige Ihrer persönlichen Probleme (z.B. den Inhalt ihrer letzten Therapiesitzung) möglichst detailreich und in ausschweifender Länge und reduzieren Sie dadurch die Anzahl ihrer peinlichen Geständnisse innerhalb des Zeitrahmens auf ein Minimum. Konsumieren sie durchgängig klebrige Desserts, damit Sie die Zähne nur schwer auseinander bekommen und flüssiges Sprechen Ihnen möglichst viel Mühe bereitet. Wichtig: Lassen Sie beim Durchblättern der Speisekarte am besten weg, von welchen Gerichten Sie wegen Ihres Reizmagens sofort Durchfall bekämen.

Bleiben Sie am Ball

Legen Sie vor Toilettengängen das Handy auf dem Tisch ab, um gar nicht erst in Versuchung zu kommen, körperliche Auffälligkeiten für eine spätere Gegenüberstellung ("Was meinen Sie? Ist das ein Riesen-Pilz, oder was?) zu dokumentieren. Wenn sie Ihrem Gegenüber unbedingt einen Eindruck von der Art ihres monströsen Hautausschlags vermitteln müssen, greifen Sie zum Schutz Ihrer Privatsphäre lieber auf anonymisierte Bilder aus dem Internet zurück.

Wenn Sie die ersten fünfzehn Minuten überstanden haben und sich im Gesicht Ihrer Verabredung weiterhin keine Anzeichen von Irritation, Wut oder Ekel andeuten, haben Sie gute Chancen, es auf die Zielgerade zu schaffen. Vorausgesetzt, Sie halten sich weiterhin an die Spielregeln:

Fragen Sie den Kellner niemals, ob er sie abstoßend findet.

Beschränken Sie sich beim Zeigen von Narben, Warzen oder Überbeinen auf die unmittelbar sichtbaren Bereiche und fangen Sie gar nicht erst damit an, Ärmel und Hosenbeine hochzukrempeln oder gar einzelne Kleidungsstücke abzulegen.

Seien Sie ein guter und rücksichtsvoller Zuhörer. Wenn sie das Bedürfnis in sich aufsteigen fühlen, eine peinliche Schote aus ihrer Vergangenheit zu erzählen, stehen Sie kurz auf, empfehlen sie sich höflich und suchen Sie - im von Ihrem Tisch aus nicht einsehbaren Teil des Restaurants - nach einem Ersatzgesprächspartner, dem sie jede Einzelheit von der heißen Ménage-à-trois mit ihren beiden Cousinen berichten dürfen.

Tarnen Sie Ihre schockierenden Konfessionen als vermeintliche Fragen an Ihr Date (z.B. "Waren Sie schonmal in einem Swingerclub?" oder "Haben Sie sich innerhalb des letzten Jahres mehrmals die Krätze eingefangen?"). Falls Ihre Erkundigungen mit "Ja" beantwortet werden, haben Sie vielleicht eine(n) Seelenverwandte(n) gefunden. Bei "Nein" lachen Sie bitte minutenlang schallend laut auf und entgegnen am Ende möglichst glaubhaft "Ich doch auch nicht!" (Bleiben Sie eisern: Kein Erröten, keine mehrfache Verneinung, kein verräterisches Entgleisen der Gesichtsmuskeln!!!).

Fast geschafft

Wenn die Sensation gelungen ist und Sie eine nahezu normale Unterhaltung ans Laufen gebracht haben, bevorzugen Sie bei der Konversation allgemeine Themen. Fangen Sie eine Diskussion über Politik aber niemals mit der eigenen Wahlentscheidung oder der Bemerkung an, dass die Regierung für frisch geschiedene Sport-Invaliden mit Profilneurose (Sie!) zu wenig tut. Sollten Sie Mitglied der Jungen Union sein, warten Sie mit der Herausgabe dieser hochsensiblen Information, bis Sie nicht mehr an sich halten können und beinahe platzen. Dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um sich durch das Schlucken eines extragroßen Steakhappens röchelnd außer Gefecht zu setzen. Bis sich unter den Gästen jemand findet, der den Heimlich-Griff draufhat, liegen sie schon längst im Rettungswagen und können dem Sanitäter hoffentlich mit letzter Kraft ein Intubations-Laryngoskop ans Ohr quatschen.

Und jetzt genießen Sie bitte Ihren Triumph! Beim zweiten Date werden Sie nämlich alles wieder vergeigen.

Patric Hemgesberg