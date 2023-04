Nur noch wenige Wochen bis zur Eröffnung der Freibäder und Fachpersonal wird nach wie vor dringend gesucht. Wo früher eine mehrjährige Ausbildung nötig war, reicht es jetzt, den offiziellen Leitfaden des Bundesverbands deutscher Schwimmmeister überflogen zu haben. TITANIC hat das Ding für Sie heruntergeladen.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben nach dem Beruf des "staatlich geprüften Masseurs und medizinischen Bademeisters" gegoogelt und somit unsere Eignungskriterien vollumfänglich erfüllt. Wenn Sie den nachfolgenden Text mit nützlichen Tipps für Berufseinsteiger gelesen haben, dürfen Sie unangemeldet in einer der über 6000 öffentlichen Bäder im Bundesgebiet auftauchen und werden dort sofort mit einem unbefristeten Vertrag ausgestattet. Los geht's!

Erste Schritte

Sollten Sie in einem Freibad auf Berliner Stadtgebiet anfangen, verabschieden Sie sich vor Ihrem ersten Arbeitstag bitte möglichst herzlich von Ihrer Familie, regeln Sie im Vorfeld Ihren Nachlass und tragen Sie die vom Bäder-Betrieb zur Verfügung gestellte Erkennungsmarke aus Metall an einer Kette um den Hals. Der medizinische Notfallrucksack, den Sie während der Arbeitszeit mit sich führen, ist nicht etwa für die Versorgung verletzter Badegäste gedacht, sondern dient Ihnen bei Schwimmbad-Ausschreitungen als Lebensversicherung. Prüfen Sie daher bitte vor Dienstbeginn unbedingt, ob der Defibrillator aufgeladen ist, und ersetzen Sie verbrauchte Morphinspritzen nach Möglichkeit sofort.

Aufsicht

Versuchen Sie beim Umlaufen des Beckens möglichst selbstbewusst und souverän zu wirken, was bei flipfloppenden Badelatschen und lächerlich aussehender Berufskleidung gerade zu Anfang etwas Übung bedarf. Rufen Sie in regelmäßigen Abständen (gerne auch vollkommen grundlos) "HEY!!" in Richtung Wasserrutsche oder Spaßbecken, nehmen Sie aber unter keinen Umständen Blickkontakt auf, und bleiben Sie niemals stehen. Um cooler zu wirken, können Sie bei der Arbeit eine verspiegelte Sonnenbrille tragen. Diese hat übrigens auch den Vorteil, dass Sie damit prima Ihr bei der Pflichtausübung kassiertes blaues Auge kaschieren können.

Wasserqualität prüfen

Teure Laborgerätschaften zur Auswertung von Proben sind aufgrund der schwierigen Haushaltslage von Städten und Gemeinden oft nicht mehr verfügbar. Während stündlicher Geschmacksproben werden Sie aber schnell ein Gefühl für die Belastung des Wassers mit Harn- und Schadstoffen bekommen.

Desinfektion

Auf großflächige Sterilisation wird heutzutage größtenteils verzichtet, da diese nur das empfindliche Gleichgewicht der Schwimmbadkeime im Bad stören würde. Dass in Ihnen aufgrund der dauerhaften pathologischen Exposition (Fäkalerreger, Chlamydien, Tripper, Pilze & Feigwarzen) ein neues Supervirus mutiert, ist hingegen viel wahrscheinlicher. Deswegen endet Ihr Arbeitstag im Interesse der Weltbevölkerung kurz vor Feierabend in der Dekontaminationsschleuse – ein Eimer mit lauwarmem Wasser und Kernseife am Ausgang (Wird unbürokratisch vom Lohn abgezogen).

Was tun bei Massenausschreitungen?

Immer, wenn es zu Problemen mit verhaltensauffälligen Banden kommt, die friedliche Badegäste bedrängen, gibt es ein festgelegtes Prozedere. Jedes Freibad besitzt ein Notfall-Entenkostüm, in dem Sie vor Hundertschaften aus hochaggressiven Intensivtätern gackernd herumtanzen können. Mit etwas Glück liegt der Gewaltfokus dann nur noch auf Ihnen. In diesem Fall sollten Sie Ihre Schlappen ins Gebüsch werfen und 1-2 Runden im Vollsprint über die Liegewiese schaffen, bevor Sie sie sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte in der Panzerglas-Kabine des Wachturms verschanzen. Tipp: Während der mehrstündigen Wartezeit können Sie auf der Homepage der zuständigen Polizeidienststelle den Lehrgang zum Oberwachtmeister abschließen und die Sache als "Lone Ranger" selbst in die Hand nehmen.

Wenn sich die Unruhen auf den Wellnessbereich ausgeweitet haben, stehen Ihnen zur chemisch-ätherischen Bekämpfung des Aufstandes brandneue Produkte aus der Sauna-Aufguss-Forschung zur Verfügung. Mit den Aromen Kamille, Baldrian, Schwefel, Reizgas, Chloroform oder als Ultima Ratio "Putzwasser aus der Herrentoilette" sollten sich schwitzende Krawallmacher schnell und lang anhaltend neutralisieren lassen. Jedoch nicht uneingeschränkt: Bei unsachgemäßer Vermischung der Inhaltsstoffe besteht Explosionsgefahr!

Vorsicht, Falle!

Die Zeiten, in denen die Profession des Bademeisters als launiger Job galt, bei dem man fürs Nichtstun bezahlt wurde, gehören dank marodierender Krawallhorden der Vergangenheit an. Allerdings bringt das monotone Umkreisen der Becken an ruhigen Tagen 80% aller Berufsanfänger in den ersten sechs Monaten ihrer Beschäftigung an den Rand einer klinischen Depression. Auf lange Sicht können der manische Blick auf die Schwimmbaduhr (18 Uhr Feierabend!) und das konsequente Einatmen von Chlorgasen zu Lethargie, Verwahrlosung, Drogensucht und Obdachlosigkeit führen.

Bonus-Tipp

Wenn Sie wirklich wollen, dass die Jugend bewundernd zu ihnen aufblickt und man Sie so richtig sexy findet, verbringen sie vor Ihrer Initiation zum Bademeister einige Jahre an der mexikanischen Pazifikküste bei den "Todesspringern von Acapulco". Wenn Sie ein paar tausend Sprünge zwischen tosender Gischt und kantigen Unterwasserfelsen überleben, könnten Sie auf dem Zehner Ihres Freizeitbads tatsächlich zum Helden werden.

Patric Hemgesberg