Ein offener Brief von Gloria Prinzessin von Thurn und Taxis (88)

TITANIC soll neben Achtung, Reichelt! das zweite Standbein meiner publizistischen Tätigkeit werden. Dass Adligen im letzten Heft "Stelzbockigkeit und Geilhuberei" vorgeworfen wurde zeigt die völlige Entartungen des Diskurses. Ich frage als katholische Mutter: Wo ist der Vorwurf? Es gibt nichts Schöneres, als mit einem stelzbockigen Geilhuber zu schnackseln. Ich habe einen Cousin, auf den die Beschreibung zutrifft und wir bumsen regelmäßig. Das war natürlich nur ein Scherz! Ich habe mehrere Cousins, auf die die Beschreibung zutrifft. Sie sehen, dass ich meine fürstliche Rolle durchaus modern interpretiere. Sprich: Sex mit Geschwistern nur in Ausnahmefällen (z. B. akute Geilhuberei).

(M)ein Leben auf der Überholspur

Mir bricht kein Zacken aus der (mir widerrechtlich geraubten) Krone, wenn ich den (!) Leser (!) auf den aktuellen Stand bringe: Ich kam 1960 in Stuttgart (Herzogtum Württemberg) per Kaiserschnitt (!) zur Welt. Ich galt einst als "Punk-Prinzessin", mein Einfluss auf die Popkultur ist noch heute spürbar: Comedian Claas Meyer-Heuer hat seine Band ("Gloria") nach mir benannt. Ich kenne sie alle: Nena, Naidoo (netter Ausländer) oder Stéphanie von Monaco. "Irresistible" war ihr einziger Hit. Ich fand ihn unwiderstehlich, das ist Deutsch für irresistible – in diesem Text wird noch Deutsch gesprochen! Ich bestelle hiermit ja keinen Kaffee in Berlin. Was soll ich sagen? Die Zeit verflog, wir nutzten die sehr guten deutschen Autobahnen (danke) und doch bogen wir ins Land Afrika (Ortsteile Togo und Somalia) ab. Seitdem bin ich Afrodeutsche und immun gegen Rassismus (und Malaria). Dass ich die Abtreibung von Weißen für Mord und offen Homosexuelle für mindestens unhöflich halte, sage ich nur noch vor hintergehaltener Hand. Ich möchte nicht in die Umerziehungs-Gulags der Grünen. Apropos Funktionsbauten: Schlösser und Burgen waren die ersten von Menschenhand geschaffenen Wunder. Pyramiden etc. sind fremdländische Konstruktionen von Aliens, vergleiche Erich von Däniken (brillant). Ich selbst habe einige Prä-Astronauten auf der Ahnentafel. Ihnen haben wir die Vertreibung der Außerirdischen zu verdanken. Namen darf ich nicht nennen. Na okay, ich sage einen Namen: Knuthilf der Gerechte. Klingelt da was bei Ihnen? Ach nein, es ist meine Eieruhr.

Die Mutter aller Probleme: Diskriminierende Adelsgesetzgebung

Mein Stammbaum reicht bis zu den Dinosauriern zurück. Die Familie Thurn und Taxis entstand, als sich ein Brontosaurus mit seiner Halbschwester, einer Stegosaurus-Dame, paarte. Damals war noch alles cool. Es ging den Bach runter, als ein Meteorit auf der Erde einschlug: Die Weimarer Verfassung und mit ihr der Wegfall der rechtlichen Privilegien des Adels. Es folgte, was folgen musste: Krieg (gegen uns), Vertreibung (von unseren Landgütern im Osten), Besatzung durch fremde Mächte (Stiftungen, Museen, Transvestiten) und die deutsche Teilung in hohe Häuser und niederes Gesindel – immerhin etwas Gutes blieb also.

Eine orientierungslose Gegenwart

Der deutsche Michel verschlingt die Netflix-Dokus über Harry und Meghan, liest jedes Buch zu Elisabeth II. und bewundert King Charles für seine Homöopathie-Kenntnisse. Sobald sich aber im eigenen Land königlicher Glanz entfaltet, ruft er die GSG9. So einfach ist das? Bei Weitem nicht. Mein entfernter Verwandter und ehemaliger Fickfreund Heinrich XIII. Prinz Reuß wurde nicht festgenommen, weil er an die Macht wollte. Nein! Er hat etwas herausgefunden: Unter einem Dönerladen im Frankfurter Bahnhofsviertel wurden die Corgis der Queen von grünen Stadtverordneten mit veganer Ernährung gequält, obwohl das für Hunde (also für die Stadtverordneten) nicht gesund sein soll. Heinrich wollte es publik machen, der Rest ist Geschichte. Zurück zu Harry und Meghan: Der Windsor stilisiert sich mithilfe seiner woken Gattin zum vermeintlichen Diskriminierungsopfer (rote Haare). Dass seine Verwandten in Deutschland seit Jahrzehnten leiden, ist ihm egal, solange nur die Buchauflage stimmt. Typisch Rothaariger!

"Wieder" Krieg in Europa?

Ohne Friedensvertrag gibt es keinen Frieden. Abgesehen davon wütet der Krieg gegen den Adel immer fort. Gegen denjenigen Stand, dem die Menschheit viele tolle Sehenswürdigkeiten (Schlösser, Burgen, Palais, Parkanlagen) verdankt. Die Spannungen mit Russland begannen, als die Bolschewisten einen in der Bevölkerung beliebten und gütigen Zaren wegputschten. Putin ist nur deshalb an der Macht. Ich mag ihn sehr. Mit Selenskyj werde ich hingegen nicht warm. Ich traf einmal Michel Friedmann auf einem Inlandsflug, er hat mich nicht erkannt. "Unser Land, unsere Höflichkeitsregeln!" rief ich ihm nach. Die Aristokratie als größte Opfergruppe des Nationalsozialismus darf wohl keinen Anstand erwarten. Dass der einzig nennenswerte Widerständler Stauffenberg einer der unseren war? Friedmann schien es egal zu sein.

"Den eigentlichen Adel kann kein Gesetz abschaffen!" – G. C. Lichtenberg

Kennen Sie "Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs"? Ich liebe den Film, habe ihn aber nie gesehen. Grünland (das grüne Deutschland) plant, den Afrikaner für einen Völkermord zu entschädigen. Seit wann bekommt man für solche Taten Entschädigung? Außerdem: Die Regierung sollte sich zunächst um die Abfindung der germanischen Rassen kümmern, Stichwort Hohenzollern. Mit dem Deutschen kann man es ja machen. Uns fehlt ein arischer Trump.

Ein Klima der Angst

Stichwort Klimaterror: Die orchestrierten Proteste sind eine Schande. Gustav von und zu Lützerath dreht sich vermutlich im Grabe um. Er war ein gütiger Lehnsherr und schaffte dutzende Arbeitsplätze (wie Diener, zweiter Diener oder Henker). Jetzt hausen linke Chaoten in den Tunneln unterm ehemaligen Stammsitz, in denen sich früher Geschwister zum Fummeln trafen. Begriffe wie "Klimawandel" fallen und sie leugnen Gottes großen Plan. Prinz Ernst August von Hannover muss sein kerniges Glied (die Kernigkeit kann ich bezeugen) auspacken und die Tunnel mit seiner Spargelpisse fluten. Sollen sie doch alle ersaufen!

Herzlichst, Ihre Fürstin "TNT"

Niederschrift: Martin Weidauer