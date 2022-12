Besinnlich ruhige Tage im Beisein der Familie? Sowas wollen nur Geringverdiener ohne Ziele! Dirk Kreuter verrät dir, wie du aus deinem Weihnachtsfest das Meiste herausholen kannst.

Ich bin Dirk Kreuter – Verkaufscoach, Guru, Vertrauter, Haargel-Fetischist und Davidoff-Cool-Water-Enthusiast. So, jetzt kennst DU mich und wir beide können uns mal über DICH und dein Mindset unterhalten. Die Weihnachtszeit testet uns Highperformer* am meisten. Von deinen Schlusslicht-Kollegen hörst DU, dass man zum Jahresende runterkommen und die Feiertage zur Entspannung nutzen soll. Achtung, Falle! Denn Erholung ist nur etwas für Leute, die in irgendwelchen 08/15-Jobs lediglich 40 Stunden die Woche arbeiten und nicht wie ICH und bald auch DU ihren Traum leben! Sei anders! Deshalb erkläre ich dir heute, wie DU als Highperformer auch dein Weihnachtsfest optimieren kannst.

Nimm den Widersachern den Wind aus den Segeln, denn DU bist sowieso der Jetski-Typ

Zwischen Podcast-Aufnahme, dem Schreiben deines vierzehnten Buches und den drei Stunden Schlaf bleibt dir schon im Alltag keine Zeit für unnötige Fragen. Warum sollte es an Weihnachten anders sein? DU bist ein Leader, kein Loser! Versuche Gespräche mit allen Shareholdern der Familie so zu lenken, dass ihr über deine neuen Business-Ideen sprechen könnt und nicht wertvolle Zeit vergeudet. Bereite deshalb vor dem Weihnachtsfest ein FAQ vor. Unwichtige Fragen wie "Wie geht’s dir?", "Warum rufst du mich nicht zurück?" oder "Wo sind die 1000 Euro, die du mir seit Monaten schuldest?" kannst DU damit ganz einfach umgehen. Think outside the box! Statt der immer gleichen Weihnachtsgeschichten sorgst DU für frischen Wind und lässt direkt zwei oder drei Elevator-Pitches vom Stapel. Ich persönlich setze an den Festtagen gerne noch einen Akzent, indem ich einen meiner Mitarbeiter vor versammelter Familie über Teams feuere. Nur Bestimmer sind Winner: Zeig, wer an diesem Fest die Zügel in der Hand hat und warum dir lieber niemand im Weg stehen sollte. Loyal ist eben nicht nur eine Kosmetikmarke aus Paris.

"Schwäche" ist ein schwaches Verb

Weihnachten ist anstrengend. Trotz akribischer Vorbereitung können ungeahnte Probleme… Verzeihung… dornige Chancen auf dich zukommen. Damit DU schnell wie ein wendiger Erfolgs-Puma auf solche Herausforderungen reagieren kannst, solltest DU Körper und Geist in Einklang bringen! Meine Morning-Routine-Empfehlung für dich: vier Uhr HIIT-Workout zu "All I Want For Christmas Is You" im Alle-Farben-Remix, gefolgt von einer kurzen Badezimmerpause, in der DU dir eine ordentliche Portion positiver Affirmation gegen die Nasenscheidewand schießt. Danach bist DU fit genug für die von mir angeleitete Sales-Meditation um fünf Uhr. Dank meines Zeitplans kannst vor deinem Keto-Frühstück aus zwölf hartgekochten Eiern und 500g Weihnachtsschinken sogar noch zwei oder drei Interviews von Elon Musk schauen. So ausgeglichen begegnest DU dann auch den schlimmsten Attacken deiner Familie mit selbstbewusster Stärke und bekommst keinen Tobsuchtsanfall, wenn dir dein Festgehalt-Vater erzählt, dass er statt des Armani-Anzugs, den DU ihm ans Herz gelegt hast, mal wieder nur bei Tchibo eine neue Softshell-Jacke für 39,99 Euro im Angebot gekauft hat. DU kannst die Wellen nicht stoppen, aber DU kannst auf ihnen surfen.

Geschenkt ist nur das Leben selbst und das erste Startkapital der Eltern

Für mich ist es schon ein Geschenk, einen geilen Deal abzuschließen oder mit meinen Privatjet-Reisen in einem Monat so viel CO2 in die Luft zu feuern, wie zehn Kleinfamilien im Jahr nicht verbrauchen. Aber auch materielle Geschenke haben für uns Überholspur-Kapitalisten natürlich einen Use-Faktor. Willst DU andere beschenken, solltest DU aber auch auf die Bedürfnisse der Person achten, um die es in diesem Moment wirklich geht: DICH. Nur Egoisten haben Erfolg! Schenke deiner Familie doch einfach Anteile an deinem neuen Start-Up und setze sie emotional unter Druck, dich auch weiter monetär zu unterstützen. "Wollt ihr jetzt 50 Euro unterm Baum oder in 10 Jahren 55 Euro? Dafür braucht ihr nur JETZT 100 Euro zu investieren!" Außerdem solltest du nie vergessen, bei deinen Großeltern einen guten Eindruck zu hinterlassen und lieber eine Schachtel "After Eight" mehr unter den Baum legen. Ein relativ kurzes Investment mit guter Rendite! Wenn sie dir besonders zugeneigt sind und etwas mehr vom Erbe an dich geht, könnte das DER Kickstarter für dein nächstes Projekt werden! Nutze ein Future-Mindset: Schmerz ist vergänglich, Erfolg bleibt für immer.

Kinder sind die Zukunft … unbezahlter Praktikumsplätze

Kinder sind formbar, schwach. Selbstverständlich hast DU keine Kinder, denn Kinder sind eine schlechte Businessentscheidung. Deine drei Immobilien eröffnen dir nicht plötzlich mit 18, dass sie nicht mehr BWL studieren oder noch schlimmer… den Linken beitreten wollen! Atme, Dirk, atme… Puh, da wären fast alle Pferde mit mir durchgegangen – wie sonst nur bei meinem 800 PS starken Ferrari auf der A1 Richtung Hückeswagen. Trotzdem stehen hinter jedem Visionär auch viele schlecht bezahlte junge Menschen, die auf der Überholspur Richtung Burnout brettern. Plötzlich werden die Kinder von Freunden und Verwandten dann doch zu nützlichen Business-Assets, die schon früh lernen müssen ihre Carrera- gegen die Karriere(lauf)bahn einzutauschen. Es ist noch nicht lange her, da durften Kinder auch hierzulande noch Bitcoins in Minen schürfen. Also biete den Mini-Malochern zu Weihnachten doch ihr erstes unbezahltes Praktikum an? Improvise, adapt, overcome. DU willst noch mehr Power-Tipps? Dann werde Success-Schüler und melde dich für ein Einzelcoaching für nur 499 Euro bei mir an. Ich verspreche dir, es wird dein LEBEN VERÄNDERN! Für nur 99 Euro mehr bekommst DU dann noch meinen Erfolgs-Guide "Toxische Männlichkeit im 21. Jahrhundert" obendrauf.

*In diesem Artikel wird das generische Maskulinum verwendet. Damit sind Frauen ausdrücklich nicht mitgemeint.

Yvonne Zißler