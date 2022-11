Hand aufs Herz: Wer sich nicht schon mal eine eigene Wettidee für "Wetten, dass..? überlegt hat, schleudere den ersten 10kg-Eimer Color-Rado von Haribo mit einem Bagger aus 100 Metern Entfernung in einen Kängurubeutel. Selbst Deutschlands Top-Prominenz hat sich dieses Jahr mit eigenen Wetten beworben, doch leider wurden alle abgelehnt. TITANIC hat nach Recherchen (ZDF-Intendant Norbert Himmler durchgekitzelt) einen exklusiven Einblick in die "Wetten, Dass..?"-Geheimakte aus 2022 bekommen.

Markus Lanz

Markus aus Hamburg wettet, dass er nur am Geruch des Sitzpolsters erkennen kann, welche:r Politiker:in darauf gesessen hat. Beworben hat sich der Entertainer mit einer ganz persönlichen Geschichte: "Die Idee kam mir, nachdem ich Armin Laschet in meiner Sendung 'Markus Lanz' nach Strich und Faden gegrillt habe. Das hat ihn derart ins Schwitzen gebracht hat, dass er mit der Flüssigkeit Brandenburg durch mehrere trockene Monate hätte bringen können. Als ich nach der Aufzeichnung allein im Studio meinen Erfolg nachspüren wollte, vernahm ich einen säuerlichen Geruch aus der Richtung seines Sessels. Zehn tiefe Atemzüge später war die Wettidee geboren. Ich ließ ab sofort nach jeder Sendung alle Polster vakuumieren, um auch das Arschwasser von Sahra Wagenknecht und Svenja Flaßpöhler zu konservieren."

Die deutliche Meinung des ZDF: Wenn Markus Lanz nochmal zur Primetime alle zum Schämen bringt, petzt wieder irgendein internationaler Promi oder Matthias Schweighöfer bei Jimmy Fallon, wie peinlich wir Deutschen sind. Nein, Danke!

Markus Söder

Ob "Fridays for Future", "Letzte Generation" oder "Tempolimit-Anhänger:innen": Markus aus der bayerischen Staatskanzlei wettet, dass er mit verbundenen Augen und Ohren Klimachaoten ihrer Gruppe zuordnen kann – nur indem er sie mit einem Bagger überfahrt. Angeblich lag dem ZDF sogar eine Sondergenehmigung von Justizminister Marco Buschmann vor, in der die kultige Baggerwette zum rechtsfreien Raum erklärt wird. Aber Söder Markus soll hier nicht wie der Teufel in Tracht wegkommen, denn er war bereit, Opfer zu bringen: "Schau'n Sie, wenn Deutschland mich zum Wettkönig krönt, dürfen alle Mitglieder der Klima-RAF Selfies und TikToks mit mir machen. Wenn nicht: 3 Jahre Präventiv-Knast für alle."

Das ZDF war gegen die Idee, weil man bei "Wetten, Dass..?" das Publikum nicht mit woken Themen wie Klimaschutz überfordern wollte.

Queen Elizabeth II.

Die Queen aus dem British Empire wettet, dass ihr Sohn Charles vor ihr stirbt. Was Deutschlands IHK-geprüfte Royal Experts nämlich nicht wussten: Die Queen war ein großer "Wetten, Dass..?"-Fan. Regelmäßig ließ sie ihre Corgis mit einem Foto von Thomas Gottschalk zum Hundefriseur bringen. Ein enger Vertrauter der Familie berichtete TITANIC, dass sie zu besonderen Anlässen (Meghan und Harry reisen ab) im Windsor Castle die Buntstift-Wette von 1988 nachspielte. Und dazu die köstliche Thommy-Parodie von Camilla, herrlich! Deshalb war es ihr großer Traum, einmal in der Sendung vorzukommen.

Umso tragischer ist, dass das ZDF die Wette schon eingeplant hatte. Nun hat Queen Elizabeth II. mit ihrem Tod den Wettausgang gespoilert und somit gegen die Verschwiegenheitserklärung verstoßen. Klage ist raus.

Die Lobos

Eigentlich ein Muss in jeder Sendung – eine kultige Tierwette. Juliane und Sascha aus dem Internet wetten, dass sie unter widrigsten Umständen in fünf Minuten 30 Meerschweinchen mit einem Messerset von ZWILLING kastrieren können. Die widrigsten Umstände: Juliane liegt in einem 5000 Euro teuren Kinderwagen und wird von Sascha über Kopfsteinpflaster geschoben.

Warum der Sender absagte: Laut ZDF-Geheimdienst-Informationen (Andrea Kiewel beschattet regelmäßig im Kapuzenpullover Prominente) haben die Lobos geplant, die Wette absichtlich zu verlieren, um ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen. Denn wie schwer muss ein Mensch es haben, der unter ständigem Geruckel nicht mal eine Handvoll Nagetiere zeugungsunfähig machen kann? Eine starke Aktion – Woke-König statt Wettkönig! Doch das ZDF hatte Angst vor einer Instrumentalisierung: "Wetten, Dass..?" soll genauso unpolitisch bleiben wie ein Ortsverbandtreffen der Jungen Union.

Thomas Gottschalk

Thommy hat sich selbst mit einem Wettvorschlag beworben: Thomas aus Baden-Baden wettet, dass er vier aus fünf internationalen Schauspielerinnen erkennen kann, indem er ihre Knie ableckt. Die Idee ist dem Moderator laut eigenen Angaben im Traum gekommen, der wohl ungefähr so verlief: Thommy, sonnengebleichtes Haar, Leinen-Fit, lässt sich vom aufgepeitschten Publikum im Coliseo Balea auf Mallorca feiern. Michelle Hunziker, sonnengebleichtes Haar, Leder-Fit und ihr Knie, das Thommy die Wettidee ins Ohr flüstert. Und hier ist Status Quo mit "Rockin' All Over The World"! Traum vorbei.

Das ZDF begründet die Absage so: Erstens traue sich niemand, Frank Elstner zu fragen, ob er diese Wette anmoderieren könnte. Zweitens habe Veronica Ferres gedroht, sich auf der Couch festzukleben, falls sie angeleckt werden sollte. Und drittens: Es gäbe nur wieder Ärger auf Twitter.

Viola Müter