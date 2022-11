Der Toilettenbetreiber Sanifair erhöht ab Mitte November die Nutzungsgebühr für seine 400 Sanitäranlagen an deutschen Autobahnen. Die erwirtschafteten Gewinne will der Marktführer in hochwertige Ausstattung investieren und Reisenden schon bald ein modernes und ästhetisch ansprechendes Toilettenerlebnis bieten. TITANIC hat nachgehört und weiß, worauf genau Sie sich beim Rechtsranfahren freuen können.

Innen- und Außenwirkung

Der erste Eindruck ist bekanntlich immer der wichtigste. Die Zeiten, in denen Besucher beim Betreten des Herrenbereichs von unansehnlich überklebten Pissoirs begrüßt wurden, gehören der Vergangenheit an. Statt hässliche blaue Müllbeutel zu benutzen, setzt man bei Sanifair nun auf trendige Goldfolie oder saisonal variierendes Geschenkpapier, um den Anblick von dauerhaft versifften Latrinen zu einem echten Eyecatcher zu machen. Wem die bislang recht eintönige 24/7-Toilettenmusik (deutschlandweit "Push it" von Salt-N-Pepa) wenig zusagte, wird gefallen, dass sich Sanifair nach einer mehrstündigen Verwaltungsratssitzung vor Ort die Gema-Gebühren für zwei weitere Klo-Hymnen gegönnt hat: Künftig werden auch die stimulierenden Vibrationen von U2 ("Stuck in a moment you can´t get out of") und Queen ("I want to break wind") alternierend für hohe Erfolgsquoten auf dem Donnerbalken sorgen.

Gastronomie

Auch beim bewährten "Heißgetränk-gegen-Bon"-Prinzip steht laut Sanifair-Firmenzentrale in Bonn Bahnbrechendes bevor. Das gustatorisch fragwürdige, kaffeeähnliche Tankstellengebräu soll mit einem Drittel lauwarmen Bohnenkaffee aufgewertet und unmittelbar vor der Ausgabe an den Kunden mittels eingetauchten Zeigefinger zuverlässig auf Salmonellenbefall geprüft werden. Wer zu später Stunde nicht mehr weiterfahren möchte, kann die ausziehbare Wickelkommode im Familienwaschraum übrigens als praktische und günstige Übernachtungsmöglichkeit (Michelin-Raststättenführer €€€) nutzen. Geheimtipp: Das morgendliche Frühstück mit Käsescheiben vom Laib, vorgeschälten Eiern und handgeformten Mohnsemmeln bereitet der Toilettenwart auf Nachfrage gerne knackfrisch vor den Augen seiner Kundschaft zu.

Sauberkeit

Damit der Branchenriese in pandemischen Zeiten höchsten hygienischen Ansprüchen genügt, wurde die Frequenz der Alibi-Rundgänge von streng schauendem, aber meist untätig bleibendem Reinigungspersonal durch die Einstellung von Hilfskräften mit extragroßer Schrittlänge nahezu verdreifacht. Für Mysophobiker, die sich nach einem Blick auf die Putzliste an der Türinnenseite (letzter Eintrag vor 26 Tagen? WTF??) plötzlich nicht mehr so wohl fühlen, bietet Sanifair in seinen Dekontaminations-Duschkammern neben dem Who´s who der deutschen Haushaltsreiniger ebenfalls eine Vielzahl an Bürsten und Schwämmen in unterschiedlichen Härtegraden an.

Verschwiegenheitsgrundsatz

Einsame Fahrzeughalter dürfte freuen, dass beim Pinkel-Primus Sanifair ab sofort auch das Thema Diskretion groß geschrieben wird. Die legendären "Erotik Gadgets" aus dem Automaten neben dem Herren-Waschbecken kann man sich nach dem Anstehen an der Tankstellenkasse neuerdings kostenlos in einen neutralen Karton verpacken lassen. Auf die bisher beim Kauf einer "Travel-Pussy" aufjaulende Sirene mit integrierter Konfettidusche, die Alleinreisende beim Ziehen der Schublade häufig zum Gespött der anderen WC-Gäste machte, wurde nach einer Verleumdungs-Sammelklage von LKW-Fahrern bewusst verzichtet.

Kostenpflichtige Zusatzleistungen

Nachdem der umhängbare Fast-Track-Ausweis (200€/Monat) für schnellen Einlass ohne lästiges Anstehen unter Menschen mit Blasenschwäche schon reißenden Absatz gefunden hat, wird es in Kürze auch eine Sanifair-Goldcard (200€/Woche) geben, die Premium-Kunden zur Nutzung des luxuriösen Fünf-Sterne-Kabuffs in Fensternähe berechtigt. Vierlagiges, vorgefaltetes Toilettenpapier mit Sanifair-Wasserzeichen, ein drehbarer Zeitschriftenständer, beheizbare Massage-Sitzbrille und eine Freisprecheinrichtung für Live-Telefonate garantieren tiefe Entspannung und maximalen Komfort. Einziger Nachteil: Man hat nur exakt 90 Sekunden, um die vielen Annehmlichkeiten zu genießen, bevor ein Minisprengsatz die Klotür in den Innenraum schleudert und den Gast vor anderen Toilettennutzern in hilfloser Lage exponiert.

Neue Technik

Alle Kabinen werden zeitnah mit White-Noise-Maschinen nachgerüstet, die in der Lage sind, unangenehme Schnauf- und Plumpsgeräusche aus den Nachbarhäuschen in frei wählbarer Lautstärke zu neutralisieren. Falls Weißes Rauschen im Einzelfall nicht ausreicht, sind alternativ auch dominantere Klangvariationen (z.B. Kreissäge, Jumbojet-Landung, Giorgia-Meloni-Rede oder Gebäudesprengung) verfügbar. Für Menschen, die kein Fahrzeug besitzen oder nicht mal einen Führerschein haben, hat sich Sanifair ein besonders attraktives Teilhabe-Angebot einfallen lassen. Im DIY-Home-Tarif können Kunden per Bluetooth-Verbindung mit dem Betätigen der heimischen Klospülung automatisch die Toiletten-Nutzungsgebühr von einem Euro überweisen. Die Verzehrbons und einen kultigen Sanifair-Pappbecher zum Selbstkostenpreis (25€+Versandgebühr) gibt es immer pünktlich zum Quartalsende per Post. Für je drei Coupons (bitte nach dem Einlösen zerreißen) darf man sich dann eine herrliche Tasse schwarzen Golds aus der eigenen Filterkaffeemaschine genehmigen.

Der Fanshop

Souvenir gefällig? Für die vom runderneuerten Angebot elektrisierten Kunden liegen im Sanifair-Shop nicht ganz günstige, aber dafür minderwertig verarbeitete Fanartikel mit großer Gewinnmarge für den Abtritt-Anbieter bereit. T-Shirts mit frechen Mottosprüchen (z.B. "Tanken, Rasten, Kacken – auf zu Sanifair!"), das nach dem Zitrusreiniger frisch geputzter Flure duftende Eau de Toilette (!) "Sanifair No.5", Hustenbonbons im Klosteindesign sowie der "3-in-1" Universal-Testkasten, mit dem man nur wenige Tage später überprüfen kann, ob man sich auf dem verdreckten Lokus den Norovirus, eine Infektion mit Hepatitis C oder Chlamydien eingefangen hat, haben riesiges Potential, zu den Rennern der kommenden Saison zu werden.

Patric Hemgesberg