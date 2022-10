Demografischer Wandel, Gewerkschaften, Flüchtlinge: Der deutsche Arbeitsmarkt liegt in Scherben. In Zscherben trifft TITANIC eine Headhunterin, die händeringend versucht, unbesetzten Stellen den Garaus zu machen.

Teutschenthal, Ortsteil Zscherben: Die anhaltinische Provinz zeigt sich im idyllischen Herbstbunt (T. Gottschalk, Heyne, 2019) und verbirgt so die Herausforderungen, welchen die örtliche Wirtschaft gegenübersteht: "Dem Dorfkrug zum Schwarzen Adler fehlt Personal", sagt Thea-Marie Westerwald gelangweilt. Wir sollen erfahren, wo die 35jährige Headhunterin herkommt: "Abitur mit 1,0 am Adalbert-Stifter-Gymnasium Castrop-Rauxel, WiWi-Bachelor in Duisburg, Master in Cambridge. Danach drei Jahre McKinsey. What a ride!" Sie habe keine Lust mehr gehabt, 80 Stunden pro Woche zu arbeiten, und sich deshalb als "Executive-Search-One-Stop-Shop" selbständig gemacht. Wir nicken, so als würden wir das Wirtschafts-Denglisch verstehen. Westerwald spielt nebenbei Candy Crush. "Wissen Sie, ... schwer, … Sachsen-Anhalt gute Leute … Abwanderung!" Lakonisch knibbelt sie an ihren Fingernägeln. "Ich müsste noch bei Fleischmanufaktur Dietzel anrufen, die suchen einen Azubi. Ich sollte aber erstmal reinemachen!" Verdutzt schauen wir zu, wie unsere Gesprächspartnerin routiniert die Kneipe putzt. Michael Adolfson, der Wirt, bleibt hinter der Theke. Vorbei scheinen die guten alten Zeiten, in denen fähiges Barpersonal mit kultigen Sprüchen wie "Jetzt aber schnell, bevor es nach Glas schmeckt!" proaktiv nachgeschenkt hat. Enttäuschend!

Nach anderthalb Stunden vertröstet die Personalexpertin den Fleischereibetrieb telefonisch: "Ich suche wie bekloppt. Die Fluktuation, die Vakanzen! Vorselektion braucht Zeit. Spätestens in zwei Wochen finde ich passendes Humankapital für das Assessment-Center." Hernach starrt sie zehn Minuten desillusioniert auf das frisch gebohnerte Fischgrätenparkett. "Jetzt ist Mittagspause." Wirt Adolfson bringt ihr einen Teller Nudeln mit Wurstgulasch (12,99 €), ein Glas Vita-Cola (4,99 €) und einen halb aufgeschnittenen Müllsack (1,99 €). Letzterer solle verhindern, dass sie ihr Georgettekleid mit strassbesetztem Schlangenledergürtel von Ralph Lauren ruiniert. Thea verschlingt hastig ihr Mahl. Während sie sich ins Kreuzworträtsel des Saalekreis-Amtsblattes vertieft, scheint sie komplett vergessen zu haben, dass sie von zwei Journalist:innen begleitet wird: Jana Hensel und Martin Machowecz wollen für ZEIT im Osten herausfinden, wieso Westdeutsche als kompetent gelten. Und wir sind auch noch da.

Überraschend kommt die Recruiterin auf die Arbeitswelt zu sprechen: "Corona hat sich als Brandbeschleuniger erwiesen: Alle wollen Homeoffice, Teilzeit, mehr Geld. Dann kommt die innere Kündigung, also Dienst nach Vorschrift. Krankschreibungen sorgen für die zwischen zwei Sabbaticals dringend benötigte Tagesfreizeit." Das treffe kleine Betriebe in der Provinz härter "als die großen Player in den Metropolen wie Dirk Nowitzki mit 2,13 m in Dallas, Bevölkerung 1,28 Millionen", ulkt Westerwald. Humor sei in ihrer Branche essenzieller Soft Skill. "Das Abwerben im mittleren Management hat mir am meisten Spaß gemacht. Heuer sind Handwerksbetriebe mein Daily Business."

Ein weiterer Kunde ruft an, Thea wiegelt brüsk ab. "Bei dem machen sie sich sowieso in der Probezeit wieder vom Acker! Sie sehen: Auch den Landwirten fehlt der Nachwuchs." Sie öffnet erneut Candy Crush, wir bekommen nur halbgare Antworten. Als wir nach Jobportalen fragen, wird Westerwald wütend: "Indeed-Ingrid ist eine Erfindung der Werbeindustrie! Und LinkedIn ist die absolute Schrottseite!" Nach diesem Ausbruch nennen wir sie im Scherz "den Vulkan von Teutschenthal", was sie jedoch ignoriert. "Was soll's", sagt sie, klopft dreimal auf Holz und öffnet sich uns. Die fehlende Anerkennung der Eltern Bernd und Ingeborg begründe den Erfolgshunger, sage ihr Therapeut Herbert. "Der Klassiker!" Sie sei einer ständigen Konkurrenz mit ihrer kreativen Schwester Linda ausgesetzt gewesen. Weder Studium an einer Elite-Uni ("Duisburg") noch der "100k-Job" bei McKinsey haben daran etwas geändert. Linda besitze ein Tattoostudio, mit dem sie "sicher nicht mehr als 50k verdient!" Besonders herablassend finde Thea, dass ihre Schwester das Studio Inked Lin' getauft habe. Dies sei ein Affront gegen alles, was sie liebe: das Headhunting, die NRW-FDP, den "Kleingartenverein Birkenhügel Obercastrop-Pöppinghausen". Sie attestiert ihrer Schwester "spätrömische Dekadenz" und ergänzt: "Ich bin Highperformer, sie ruht sich auf Papas Kohle aus. So war es schon immer."

Und tatsächlich: Thea zeigt uns ein Bild von früher, das Linda schlafend auf einem Haufen Briketts im Kohlenkeller zeigt. Zur Beruhigung zieht sie sich für drei Stunden in den kleinen Saal des Schwarzen Adlers zurück. Wir kommen mit dem Wirt ins Gespräch, der gerade den Mittagsschlaf beendet hat. Beim dritten Korn gesteht er: "Mir ist alles scheißegal! Das nennt sich Kunst des Liegenlassens oder so." Im gleichen Moment kommt Thea-Marie vom Brainstormen zurück und versprüht positive Energie: "Ich fange noch mal ganz neu an. Als Girlboss, so à la Maike Kohl-Richter. Eine Boutique-Agentur, mit der ich passives Einkommen generieren kann – das wär's!" Schnurstracks beginnt sie mit der Kalkulation für ein Symposium. Da die örtliche Mehrzweckhalle bis Jahresende ausgebucht ist, verwirft Westerwald die Idee und widmet sich den Insta-Stories von Sophie Passmann.

Nach herzlicher Verabschiedung von Michael Adolfson sitzen wir im Miet-Tesla gen Ruhrgebiet. Radio Brocken spielt "Auf uns" von Andreas Bourani, Thea wirkt wie befreit. Als wir im Inked Lin' ankommen, räumen die Geschwister den jahrelangen Streit mit einer innigen Umarmung aus. Linda tätowiert ihrer Schwester "Work sucks!" in Frakturschrift auf den linken Unterarm. Die Planung für den gemeinsamen Besuch der Blink-182-Comeback-Tour nimmt Gestalt an. Wir verlassen die Szenerie grußlos, da die beiden sich plötzlich anschreien. Linda hatte nebenbei bemerkt, dass sie einen Azubi sucht.

Martin Weidauer