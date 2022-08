Nachbarn von Olaf Scholz haben in dessen Hausmüll nachlässig geschredderte Kalender, Dokumente und geheime Unterlagen gefunden: So entdeckten sie etwa die Kleidungsliste von Scholzens Ehefrau Britta Ernst (Bildungsministerin in Brandenburg), die sich für die letzte Bundestagswahl folgendes Outfit notiert hatte: "Schwarzer Hugo Boss Anzug, graues Shirt, Kette mit Stein, schwarze Sneaker, schwarze Anke Runge Tasche". Kurz nach dem G7-Gipfel stießen die Nachbarn zudem auf Kurzporträts der Partnerinnen der teilnehmenden Staatschefs, die von den Regierungsbeamten als „Verschlusssache: nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft worden waren. „Meidet die Öffentlichkeit“ heißt es darin etwa über die Ehefrau von Mario Draghi. TITANIC hat nun das gesamte Kanzleraltpapier zugespielt bekommen und veröffentlicht exklusive Einblicke:

9. November 2021

Kalendereintrag von Regierungssprecher Steffen Hebestreit: Heute jährt sich laut deinem alten Kalender zum fünften Mal dein Anruf bei Warburg-Chef Olearius! Gratuliere, dass du damit durchgekommen bist!

Notiz von Olaf Scholz: Daran kann ich mich nicht erinnern.

31. Dezember 2021

Kalendereintrag Hebestreit: Heute: Neujahrsansprache halten! Und geh bei der Aufzeichnung ruhig ein bisschen aus dir raus, reiß die Leute so richtig mit! Wir wollen ja dein Image als "Scholzomat" loswerden.

Notiz Scholz: Bitte das Sch-Wort nicht mehr verwenden.

1. Januar 2022

Kalendereintrag Hebestreit: Frohs Neus! Habe die Rede gesehen – naja, das Image gehen wir nächstes Jahr an!

15. Februar 2022

Kalendereintrag Hebestreit: Nicht vergessen: Heute Treffen mit Putin! Sehr wichtig! Einmarsch in die Ukraine um jeden Preis verhindern!

Post-it von Olaf Scholz: Auch nicht vergessen: Schlabberpulli für den Flug nach Moskau rauslegen.

Briefing-Dokument, VS-Str.Geh. (Verschlusssache Streng Geheim): Zu beachten beim Umgang mit Präsident Putin: Hat große Angst vor Corona-Infektion. Wird schnell nervös, wenn man zu nah neben ihm am Pissoir steht. Will auf keinen Fall "Wladi" genannt werden.

16. Februar 2022

Tagebuch Scholz: Irgendwie war Wladi schlecht drauf. Hab aber ehrlich gesagt kaum ein Wort von ihm verstanden, das andere Tischende war viel zu weit weg. Konnte mich aber immerhin am Pissoir kurz mit ihm unterhalten.

22. März 2022

Kalendereintrag Hebestreit: Denk dran: Du bist heute mit Elon bei der Eröffnung der Tesla-Fabrik in Grünheide! Nicht zu viel plaudern, der Typ ist unberechenbar.

Post-it Scholz: Ach was, den kenn ich doch aus dem Fernsehen, der ist total nett.

Tagebuch Scholz: Peinlicher Verleser: Ich dachte "Elton" weiht die Tesla-Fabrik ein, große Enttäuschung, kucke doch immer gern die Ratesendung mit ihm im Ersten.

25. März 2022

Tagebuch Scholz: Heute einen coolen neuen Song gehört: "Layla" von DJ Robin und Schürze - geht verboten gut ab, der schafft’s bestimmt in die Charts!

9. April 2022

Tagebuch Scholz: Schon wieder beobachtet, wie die verblödeten Nachbarn bei uns im Müll gewühlt haben – was glauben die, was die da finden? Wird doch alles geschreddert.

31. Mai 2022

Tagebuch Scholz: Heute das Auto komplett vollgetankt. Merkwürdig: An der Tankstelle war nichts los. Denken die alle, es wird nochmal billiger?

1. Juni 2022

Kalendereintrag Hebestreit: Kleine Erinnerung: Heute tritt der Tankrabatt in Kraft!

16. Juni 2022

Kalendereintrag Hebestreit: Reise nach Kiew mit Macron und Draghi. Denk bitte daran, dass wieder Fotos gemacht werden! KEIN SCHLABBERPULLI!

Notiz Scholz: Kurzarmhemd rauslegen. Hoffentlich nicht overdressed. Bin dann sicher der schickste von den Dreien.

27. Juni 2022

Tagebuch Scholz: Total dröge dieser G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Wie kann man so ein Event nicht nutzen, um Schlagzeilen zu machen? G20 in Hamburg – da war was los! Aber der Söder ist so ein richtiges Landei. Überall nur Wiese und Nutzvieh. Hoffentlich sprengt irgendein Demonstrant wenigstens noch eine Kuh in die Luft.

2. Juli 2022

Kalendereintrag Hebestreit, VS-nfD (Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch): Heute ARD-Sommerinterview! Gestern mein bisher schlimmster Tag als Regierungssprecher: Von morgens bis abends im stickigen Rewe zwischen den Milchprodukten rumgestiefelt.

Hier dein Briefing:

Meggle Alpenbutter: 3,29 Euro.

Landliebe Butter: 2,29 Euro.

Kerrygold: 3,49 Euro.

Lätta: 2,19 Euro.

Goldsteig Butter bayrisch-streichzart: 3,09 Euro.

Upländer Bauernmolkerei: 3,40 Euro.

Weihenstephan: 2,22 Euro.

Bitte gut einprägen, die Hassel fragt garantiert nach den Butterpreisen. Wenn ich dich heute Nacht anrufe und "Kerrygold" ins Telefon brülle, brüllst du "Drei Neunundvierzig!" und fällst dann sofort wieder in die REM-Schlafphase!

3. Juli 2022

Tagebuch Scholz: Verdammter Hebestreit, die Hassel hat auch noch nach Erdbeeren gefragt!!! Noch so 'n Ding und ich hol Steffen Seibert zurück.

4. Juli 2022

Briefkuvert Hebestreit, VS-Vertraulich: Sorry nochmal wegen der Erdbeeren, aber bei der Butterfrage warst du echt souverän!

7. Juli 2022

Kalendereintrag Hebestreit: Heute: Hochzeit von Christian Lindner auf Sylt! Ich schreib's hier mal zur Sicherheit hin: KEIN SCHLABBERPULLI! (Sonst denken die Punks auf Sylt, du seist einer von ihnen ;))

Notiz Scholz: Geht Kurzarmhemd?

Notiz Hebestreit: Meinetwegen, aber mit Krawatte und ohne Kugelschreiber in der Brusttasche.

Notiz Scholz: PS: Ich fühle mich der Punk-Szene durchaus verbunden, bin ja Sozialdemokrat. Muss jetzt los, spät dran. Das Briefing-Dokument lese ich morgen oder so, geht ja wahrscheinlich wieder um Gas und Putin.

Ungeöffnetes Briefing-Dokument, VS-Geheim: Nicht verwechseln! Neue Ehefrau von Christian Lindner: Franca Lehfeldt. Politik-Chefreporterin bei „Welt“. Alte Ehefrau von Christian Lindner: Dagmar Rosenfeld. Chefredakteurin bei Welt am Sonntag. Außerdem Vorsicht: Paul Ronzheimer von der Bild-Zeitung ist auch eingeladen. Keine Informationen rausgeben!

8. Juli 2022

Tagebucheintrag Scholz: Mein Gott, wie kann man sich am eigenen Hochzeitstag so aufregen, "Dagmar" und "Franca" klingt halt auch echt ähnlich, genauso Leh- und Rosenfeld, wer soll sich das merken? Und überhaupt: Was war das denn für eine lahme Feier? Die Lindners scheinen nicht nur eine kurze Zündschnur zu haben, sondern auch ein bisschen knausrig zu sein. Unterhaltsam war nur, Merz beim Tanzen zuzuschauen. Immerhin einen netten Freund des Brautpaars kennengelernt: Raul Ponzeimer, sehr interessiert an mir und meiner Arbeit. Gutes, langes Gespräch.

9. Juli 2022

Kalendereintrag Hebestreit: Kleine Info für dich: Andrij Melnyk wird heute als ukrainischer Botschafter abberufen.

Post-it Scholz: Schade! Ich mochte seine sachliche Art.

20. Juli 2022

Kalendereintrag Hebestreit: Geschafft! Das erste halbe Jahr als Kanzler! Jetzt: U-R-L-A-U-B! Erhol dich gut! Mich hat jemand gefragt, wo du nochmal hinfährst, war mir nicht mehr ganz sicher - Allgäu, oder? Egal: Viel Spaß!

Tagebucheintrag Scholz: Woher weiß die gottverdammte Bild-Zeitung, dass ich im Allgäu bin?! Wenn das wieder der Hebestreit verbockt hat, ruf ich nach dem Urlaub sofort beim Seibert an.

Cornelius W.M. Oettle