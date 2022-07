Karl-Theodor zu Guttenberg, Ex-Verteidigungsminister und Dr. jur. der Herzen, wird Moderator einer "Docutainment-Reihe" bei RTL. Alle Inhalte sind dabei so sorgfältig recherchiert wie seine Dissertation. Weitere Serien mit Politstars von ähnlichem (Sendungs-)Format sollen folgen. In Planung befinden sich etwa "Andi Scheuer: Alarm für Cobra 00 – Die Mautpolizei", "Gerhard Schröder: Putin-Zeiten, schlechte Zeiten“ oder "Friedrich Merz: 'Wer wird Millionär der Mittelschicht?'".

Alarm für Cobra 00 – Die Mautpolizei

Präsentiert von: Andi Scheuer

Format und Inhalt: In dieser spannungsgeladenen Actionserie muss ein ehemaliger Verkehrsminister Maut-Verbrechen aufklären. Der Plot: Seit einer gut durchdachten und perfekt umgesetzten Maut-Regelung herrscht auf deutschen Autobahnen Recht und Ordnung. Doch immer wieder gibt es EU-Ausländer-Gangster, die keinen Straßenzoll entrichten wollen. Diesen gesetzlosen Gebührenprellern kann nur einer auf die 200 km/h schnelle Schliche kommen: ein rasender Ermittler mit aerodynamisch gegelten Haaren – Andi "Andreas" Scheuer.

Spartensender: RTL Raststätte (auf in Sanifair-Toiletten angebrachten Bildschirmen)

Dauer: bis zur Absetzung wegen Verstoßes gegen EU-Recht

Freigegeben ab: 250 PS





Goodbye Deutschland! Die Urlauber

Präsentiert von: Ursula Heinen-Esser und Anne Spiegel

Format und Inhalt: Manchmal tut es gut, den Alltag mit seinen ganzen Flutkatastrophen hinter sich zu lassen und zu verreisen. Die Doku-Soap "Goodbye Deutschland! Die Urlauber" begleitet die damalige NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser und die damalige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel auf ihren Urlaubsreisen nach Mallorca und Frankreich: vom Buchen und Koffer Packen bis hin zu den Rücktritten.

Spartensender: RTL Auszeit

Dauer: immer gesendet zum unpassendsten Zeitpunkt

Freigegeben ab: Warnstufe Orange





Der Lobby-Bachelor

Präsentiert von: Philipp Amthor

Format und Inhalt: Jede*r kennt das Problem: Wie finde ich den richtigen Lobby-Partner fürs Leben? In dieser Datingshow buhlen 25 CEOs um die Gunst eines attraktiven Juniorpartners: Philipp Amthor. In den Gruppen- und Einzeldates geht es oft heiß her. Es wird gelogen ("Ich finde Ihre politische Arbeit wirklich großartig!"), gestritten ("Was willst du mit deinen mickrigen Aktienoptionen überhaupt hier?!") und geflirtet ("Ist das eine eklatante Kurssteigerung in der Performance Ihres Portfolios oder sind Sie nur froh mich zu sehen?"). Am Ende muss sich Bachelor Amthor für eine Nebentätigkeit entscheiden ...

Spartensender: RTL Börse

Dauer: bis zum nächsten, noch besseren Nebentätigkeits-Angebot

Freigegeben ab: zwei eingefädelten Terminen beim Bundeswirtschaftsministerium





Putin-Zeiten, schlechte Zeiten

Präsentiert von: Gerhard Schröder

Format und Inhalt: Diese melodramatische Seifenoper porträtiert die Höhen und Tiefen der Beziehung eines deutschen Ex-Kanzlers zu einem mächtigen Freund. Eine Vielzahl von Haupt- und Nebenhandlungssträngen zeigt die wirklich großen Emotionen: Macht, Geld, Einfluss, Geld, Spitzenpositionen, Macht. Die schauspielerischen Leistungen ("Er ist ein lupenreiner Demokrat!", "Ich fahre auf eine Friedensmission nach Moskau.") gelten allerdings als mäßig.

Spartensender: RussTL

Dauer: bis zu einem Sendungs-Embargo

Freigegeben ab: mind. 1 Vorstandsposten in einem russischen Staatsbetrieb





Wer wird Millionär der Mittelschicht?

Präsentiert von: Friedrich Merz

Format und Inhalt: In dieser Quizshow gibt CDU-Chef und Mittelschichts-Moderator Merz einem durch Zufallsgenerator (Geburt) zum reichen Erben, Firmenchef in fünfter Generation und Kandidaten ausgewählten Multimillionär 15 Antworten auf die Frage, warum es bei uns jede/r schaffen kann, wenn sie/er sich nur wirklich anstrengt. Am Ende bekommt Merz selbst eine Million Euro, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern.

Spartensender: RTL Pay-TV

Dauer: bis zur Steuerprüfung

Freigegeben ab: einem typischen Mittelschichts-Vermögen von 1 Million Euro

Jürgen Miedl