Gendern wäre in Deutschland vermutlich beliebter, wenn man statt der Sprechpause "Wuff", "Toooor", "Prost" oder "Äh" sagen dürfte. Das ist eine Erkenntnis von Promis, die jetzt testhalber eine Woche gegendert haben. Hier weitere Ergebnisse des Experiments:

Kristina Schröder: "Viertklässler müssen beim Kopfrechnen gendern"

Hey, Gendis! So nennt ihr euch doch, oder? Ich habe es nicht lange ausgehalten, nach zwei Minuten Gendern war Schluss. Länger hätte ich auch nicht gedurft, sonst hätte mich die CDU rausgeworfen. Wir dürfen nämlich nicht vergessen: Die Gendersprache ist gefährlich. Wer gendert, provoziert Putin, heterosexuelle Steakesser und betrunkene Abgeordnete der Union. Im Internet habe ich außerdem gelesen: Deutsche Viertklässler werden in Mathe immer schlechter, weil sie beim Kopfrechnen gendern müssen. Ich glaube, mein Schwein pfeift! Besser gesagt: Es gendert vermutlich beim Pfeifen.

Toni Kroos: "Ich vergesse, mich aufzuregen"

Mein Kumpel Joshua Kimmich will sich erstmal nicht gendern lassen und irgendwelche Langzeitstudien abwarten, aber ich glaube: Gendern ist spitze! Wenn ich gendere, bin ich so konzentriert, dass ich vergesse, mich über die Scheißfragen von ZDF-Reportern und anderen Medienclowns aufzuregen.

Elke Heidenreich: "Kaffee- statt Sprechpause"

Ich finde Gendern immer noch sehr kompliziert. Besonders diese Sprechpause vor "innen" stört mich, der sogenannte Gottesschlag. Müsst ihr verstehen. Ich quassele doch so gerne ununterbrochen. Aber die Elke weiß sich natürlich zu helfen. Statt einer Sprech- mache ich jetzt jedes Mal einfach eine Kaffee- oder Eierlikörpause. So macht das Gendern gleich viel mehr Spaß. Und ich finde: Gendern hätte in Deutschland mehr Akzeptanz, wenn man noch weitere Genderzeichen einführen würde, zum Beispiel "Wuff", "Miau", "Brumm", "Toooor", "Prost", "Huuuup" und "Äh". Letzteres hätte sogar den Vorteil, dass sich die meisten Deutschen gar nicht groß umstellen müssten. Probieren Sie es doch mal aus!

H.P. Baxxter: "Da blickt doch niemand mehr durch!"

Gendern macht unsere Sprache kaputt! Wer wüsste das besser als ich? Mit Sprache kaputtmachen tu ich mich nämlich ganz prima auskennen. Ich sage nur: "Hyper Hyper!" Beziehungsweise muss ich ja dann künftig wohl "Hyperinnen Hyperinnen" sagen. Oder wird das bald auch verboten? Diese Sprachpolizei! Da blickt doch niemand mehr durch!

Heiner Lauterbach: "Wir Schauspieler bereiten gerade etwas vor"

Nee, Leute, so geht’s echt nicht weiter! Das hat mir dieses Experiment gezeigt. Wir Schauspieler bereiten deshalb gerade etwas vor. So ein Video. Mit Ironie. Der Jan Josef Liefers hat das initiiert. Der Didi Hallervorden und der Til Schweiger machen ebenfalls mit. Wird ein Spitzending. Seid gespannt!

Waldemar Hartmann: "Gendern hat auch grausame Folgen!"

Bei diesem Experiment wollte ich eigentlich gar nicht mitmachen, aber Freunde haben mich überredet. Bayrisch und Fränkisch sind tausendmal schlimmer als die Gendersprache, haben sie behauptet. Und was soll ich sagen? Es stimmt! Mein Tipp: Nach zwölf Weißbieren läuft das mit dem Gendern ganz besonders flüssig. Wobei: "Weißbier" ist ja Quatsch. Ich sage mittlerweile nur noch "Weißbierinnen". Und immer, wenn mich jetzt noch jemand "Waldi" nennt, entgegnete ich: Stopp, das heißt ab sofort "Waldin", hehe. Urlaub mache ich demnächst übrigens in Griechinnenland. Lustig, was? Das reicht schon fast für ein Bühnenprogramm. Ich könnte mir vorstellen, damit im Herbst auf Tour zu gehen. Als ich Freunden davon erzählt habe, waren sie begeistert und meinten: "Oh Gott, Gendern hat auch grausame Folgen!"

Birgit Kelle: "In meinem Kopf werden Kuscheltiere gequält"

Neueste Studien in meinem Kopf haben ergeben, dass 122 Prozent der Kinder, deren Eltern gendern, ihre Puppen in die Mikrowelle stecken, Kuscheltieren das Geschlecht umoperieren und Jürgen Trittin heiraten wollen. Das dürfen wir selbstverständlich nicht zulassen. Der Bundeskanzler sollte dagegen endlich etwas unternehmen! Und wenn er weiter zögert, werde ich selbst aktiv. Normalerweise bin ich ja gegen diese ganzen Aktivisten, die sich auf der Straße festbinden und wegen des blöden Klimas Autobahnen blockieren. Aber nun überlege ich, mich so lange auf der Straße festzukleben, bis dieser Genderquatsch aufhört. Aber keine Sorge: Selbstverständlich nur auf Nebenstraßen und auf Fahrradwegen.

Dimitri Taube