Düsseldorf 1982: Der junge Campino will Musik machen und eine richtig gute Band gründen. Doch leider wird daraus nichts. Stattdessen entstehen die Toten Hosen. 40 Jahre später gibt es die Poprockschlagerpunker immer noch. Warum? – Ein Rückblick auf die bewegendsten Augenblicke und kuriosesten Anekdoten der Bandgeschichte:

Juni 1982

Campino und seine Bandkollegen Bibi, Bobo, Lumpi, Dildo und Poldi beschließen, in Düsseldorf ein Konzert unter der Rheinbrücke zu spielen – um "Enten zu erschrecken“ und „Gänse zu provozieren", wie sie es formulieren. Nachdem die Enten die Polizei rufen, verspricht Campino grölend, unverzüglich "mit diesem Band-Scheiß" aufzuhören. Bedauerlicherweise kann er sich schon tags darauf nicht mehr an seine Worte erinnern.

Juni 1985

Die Band feiert ihren fünften Geburtstag, allerdings zwei Jahre zu früh. Zur Strafe muss sie in Mönchengladbach spielen.

Oktober 1987

Campino wird immer mehr zum Gesicht der Hosen. Später übernimmt er auch die Rollen als Oberschenkel, Bierbauch, Leber, Dickdarm und Arsch der Band.

Februar 1990

Die Talkshow-Einladungen häufen sich. Campino geht überall hin, am liebsten besoffen (von sich selbst). Bei Markus Lanz erzählt er von seiner schlimmen Kindheit und Jugend in Düsseldorf und Mettmann ("Ich musste mich für Fußball und Altbier interessieren ..."). Doch weil die Sendung noch gar nicht erfunden ist, wird sie glücklicherweise nicht ausgestrahlt.

September 1996

Campinos Lieblingsvereine Fortuna Köln, Manchester City und FC Bayern (Schachabteilung) verlieren ihre Spiele am selben Tag. Er betrinkt sich und will das im nächsten Song verarbeiten. Noch in der Nacht schreibt er den Text in sein Notizbuch. Doch am nächsten Morgen kann er seine Schrift nicht mehr entziffern. Die anderen in der Band sind erleichtert.

November1999

Die Queen ruft bei der Band an und lobt sie in den höchsten Tönen. Sie erzählt, dass sie jeden Song auswendig kennt, schon sehnsüchtig auf das nächste Album wartet und am liebsten in der Band-Bettwäsche schläft. Später stellt sich heraus: Sie hatte sich verwählt, wollte eigentlich bei den Amigos anrufen. Und: Es war gar nicht die Queen, sondern die Großmutter von Neu-Bandmitglied Jockel (Querflöte, Ziehharmonika).

August bis Oktober 2006

Campino steht in Berlin auf der Theaterbühne, die anderen haben ihre Ruhe und widmen sich Soloprojekten (Stricken, gute Musik hören, endlich ausschlafen). In dieser Zeit wird kein neuer Song veröffentlicht, und es gibt auch keine Tour. Alle Fachleute sind sich einig: Es ist bisher die beste Phase der Band.

April 2011

Campino will „mal wieder einen Hit schreiben, der sich echt brutal gewaschen hat, der die Menschen begeistert, sie ausflippen lässt und ihnen das Gefühl gibt, die Welt ...“ (Rest im Band-Tagebuch erfreulicherweise nicht mehr lesbar). Zum Glück kommt ihm ein Fußballspiel dazwischen.

September 2013

Die CDU feiert ihr Ergebnis bei der Bundestagswahl mit dem Hosen-Song "Ein Bett im Kornfeld". Campino ist anfangs richtig sauer: "Frau Merkel hätte uns ruhig einladen können, dann hätten wir das Ding live auf der CDU-Bühne gerockt, so wie es sich für echte Punker gehört!" Doch ein Telefonat mit der Kanzlerin stimmt ihn versöhnlich: "Lieber Herr Campino, ich kann wirklich nichts dafür. Der Volker Kauder hat dieses schreckliche Lied ausgesucht. Ich persönlich hätte lieber zu einem schönen Lied von den Puhdys gelangweilt geguckt – ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung!"

Juli 2015

Zwischen Merkel und Campino entwickelt sich eine Freundschaft. Beide stellen fest, dass sie eine Menge gemeinsam haben (Abneigung gegen die CDU, Probleme mit der deutschen Sprache, Lieblingslied "Wind Of Change" von den Scorpions). Wenn es die Zeit zulässt, gehen beide in ihrer Fantasie zusammen wandern und schicken einander Smileys per SMS. Schließlich lädt Campino die Kanzlerin in die WhatsApp-Gruppe der Band ein. Höhepunkt der innigen Beziehung: Die Band darf einmal auf dem Geburtstag von Merkel spielen ("Aber bitte nur bis 17.30 Uhr, und möglichst nichts von den Toten Hosen, ja?").

Mai 2022

Zu Beginn eines Wohnzimmerkonzerts in Oer-Erkenschwick brüllt Campino: "Hallo, Bielefeld!" Der Gastgeber ist erzürnt und schmeißt die Band raus. Ein fataler Fehler, wie sich hinterher herausstellt. Der Vorfall wird die Toten Hosen nach eigenen Angaben zu weiteren Platten und zu neuen Konzertformaten inspirieren (in fremden Badewannen, Kleiderschränken und "Zu verschenken"-Boxen).

Dimitri Taube