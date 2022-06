Die CSU hat es derzeit nicht leicht. Vor allem der Generalsekretär macht Probleme. Parteichef Markus Söder hatte zuletzt bei der Auswahl kein glückliches Händchen, 2022 gab es schon drei. Doch vielleicht können Sie ihm helfen – in dem Sie den Posten selbst übernehmen! Haben Sie das Zeug dazu? Machen Sie jetzt den Test:





1) Das Wichtigste zuerst: Trinken Sie Alkohol?

a) Ja!

b) Nur!

c) Hicks!





2) Wie viel Alkohol vertragen Sie?

a) Pro Stunde oder pro Tag?

b) Nüchtern oder betrunken?

c) Auf der Autobahn oder innerorts?





3) Was fasziniert Sie an der CSU am meisten?

a) Dass man in der Partei auch mitmachen darf, ohne sich für Politik zu interessieren

b) Dass die Partei wirklich jedem die Chance gibt, Minister zu werden

c) Dass die Partei bundesweit nach wie vor ernst genommen wird



4) Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: Markus Söder ist ...

a) ... der Bundeskanzler der Herzen

b) ... der beste CSU-Chef seit Horst Seehofer

c) ... mein Vater



5) Nehmen wir an, Sie stehen kurz vor der Wahl zum CSU-Generalsekretär, doch dann stellt sich heraus: Sie sind bislang skandalfrei durchs Leben gekommen. Der Parteichef ist besorgt und sagt: "Wie peinlich!" – Was tun Sie?

a) Ich trinke schnell sechs Weißbiere und überfahre die Katze meiner Nachbarn, denn Kinder haben sie leider keine

b) Ich rufe bei der Lokalzeitung an und befehle, gefälligst noch irgendwas über mich herauszufinden, so schwer wird das ja wohl nicht sein

c) Skandalfrei? Ich? Wollen Sie mich beleidigen?



6) Journalisten finden heraus, dass ein Parteikollege in einen Masken-Deal verwickelt ist. Wie reagieren Sie?

a) Ich verklage die Journalisten

b) Ich gratuliere zu dem guten Geschäft

c) Ich stelle den Parteikollegen zur Rede und frage, warum er mich nicht beteiligt hat



7) Könnten Sie sich auch einen Ausländer als CSU-Chef vorstellen?

a) Ja, solange er nicht aus Berlin kommt

b) Klar, der Sebastian Kurz wäre sicher ein toller Führ... Vorsitzender

c) Nein, eher einen Hund oder ein Wildschwein



8) Welcher Promi wäre als CSU-Generalsekretär am besten geeignet?

a) Boris Becker

b) Fynn Kliemann

c) Uli Hoeneß‘ Bratwurst



9) Ehebruch ist ...

a) ... eine Kernkompetenz der CSU

b) ... mindestens zweimal am Tag Pflicht in der CSU

c) ... eine der Bedingungen für die CSU-Mitgliedschaft



10) Klimaschützer werfen der CSU vor, nicht genug gegen die Klimakrise zu tun. Wie sehen Sie das?

a) Was wollen diese Klimafuzzies denn? Markus Söder hat schon mehrere Bäume umarmt – mehr kann man doch wirklich nicht verlangen!

b) Das Klima interessiert sich nicht für die CSU, also interessiert sich die CSU auch nicht für das Klima, so einfach ist das!

c) Ob es in Bayern überhaupt einen Klimawandel gibt oder nicht, entscheidet immer noch die CSU!



11) Selbstkritik ist gefragt: Was hätte die CSU niemals zulassen dürfen?

a) die Öffnung der Partei für Frauen, Radfahrer und Alexander Dobrindt

b) die Gründung der anderen Parteien in Bayern

c) Selbst-was? Tut mir leid, ich kenne das Wort nicht



12) Was war die größte CSU-Katastrophe?

a) das Gesicht von Franz Josef Strauß

b) Edmund Stoibers Spitznamen für seine Frau ("Muschi", "Frau Stoiber", "Markus")

c) Peter Ramsauer



13) Wo trifft sich die CSU immer zur Klausurtagung?

a) im Bordell

b) bei BMW

c) kann mich leider nicht mehr erinnern, hatte beim letzten Mal einen Filmriss



14) Wie lautet Ihr Ziel für die nächste Landtagswahl?

a) 80 Prozent plus x bei Rindviehern und Eseln

b) 100 Prozent plus x bei allen, die Huber und Maier heißen

c) 50 Promille plus x



15) Nehmen wir an, die CSU bekommt bei der nächsten Wahl weniger als 40 Prozent der Stimmen, weil die Leute unzufrieden mit Ihrer Politik sind. Wie reagieren Sie?

a) Ich lasse die Wahl für ungültig erklären

b) Ich lasse die Unzufriedenheit für ungültig erklären

c) Ich lasse Teile Bayerns für ungültig erklären



16) Wie oft brüllen Sie Journalisten an?

a) nach jeder Mahlzeit

b) immer nach Berichten, in denen die CSU seltener erwähnt wird als die SPD

c) mindestens zwölfmal am Tag, das ist in der Verfassung des Freistaates Bayern so geregelt



17) Woher haben Sie Ihren Doktortitel?

a) vom Jahrmarkt

b) aus Tschechien, da stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis

c) von der Karl-Theodor-zu-Guttenberg-Universität



18) Wie geht der Satz weiter: "Rechts von der CSU ..."?

a) "... ist es auch sehr schön"

b) "... mache ich regelmäßig Urlaub"

c) "... besteht ein Überholverbot"



19) Welches Projekt würden Sie als CSU-Generalsekretär als Erstes umsetzen?

a) Gender-Maut

b) 9,5 Promille-Pflicht auf dem Oktoberfest

c) Irgendwas mit Ausländern



20) Letzte Frage: Ein Grüner, ein Linker, ein Sozi und ein Pferd sitzen an der Bar. Was denken Sie?

a) Das ist unrealistisch: In Bayern gibt es keine Linken!

b) Scheiß Antifa! Alle abschieben! Ab nach Niedersachsen!

c) Die versaufen wieder das schöne Steuergeld der CSU, diese Schmarotzer!



Auflösung:

Sie haben überwiegend a) angekreuzt: Das war schon sehr gut! Sie sind fast so talentiert wie Andreas Scheuer.

Sie haben überwiegend b) angekreuzt: Kompliment! Sie kommen auf neun von zehn Punkten auf der Franz-Josef-Strauß-Skala.

Sie haben überwiegend c) angekreuzt: Alle Achtung! Horst Seehofer wäre stolz auf Sie!

Sie haben betrunken ALLES angekreuzt: Gratulation, Sie haben den Job! Markus Söder meldet sich gleich bei Ihnen!





Dimitri Taube