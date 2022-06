Kennen Sie das? Es ist Juni, Sie wollen ganz entspannt rausgehen, auf nen Sonntagvormittag mit den Jungs geil beim Kreisligaspiel einen heben, und dann – BOOM: volle Straßen, laute Musik (Lady Gaga!) und überall Regenbogenflaggen. Es ist Pride Month.

Die Städte werden geflutet von Schwulen, Lesben und den ganzen anderen Freaks, die gerne Pronomen in ihre Twitter-Bios schreiben. Und jetzt sind wir mal ehrlich: Die Welt ist so bunt, da kann es auch mal ganz schön kompliziert werden. Gerade für Sie als Otto-Normal-Sexueller, der einfach nur in Ruhe seine Bockwurst essen will. Zum Glück haben wir bei TITANIC einen guten Draht in die sogenannte Szene und können Ihre brennendsten Fragen zum Thema LGBTQ+ beantworten. Und all das ohne, dass Sie selbst mit den Schwuch-, äh, den queeren Personen sprechen müssen. Na? Ist das was?

IST ES OKAY, SCHWUL ZU SEIN?

Manche würden sogar sagen, Schwulsein ist mehr als okay. Dazu gehen die Meinungen aber auseinander, schließlich leben wir in einer pluralistischen Demokratie, und das gehört nun einmal dazu. Trotzdem: Homosexualität ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Inzwischen werden schwule Menschen sogar zu Talkshows eingeladen (außer zu Plasberg). Manchmal dürfen sie auch über ein anderes Thema sprechen als ihre eigene Sexualität, aber auch nicht zu oft. Wir sind schließlich immer noch in Deutschland.

WARUM WOLLEN DIE LESBEN MICH NICHT FICKEN?

Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Falls Sie ein Mann sind, könnte das der Grund sein. Meistens wollen Lesben nämlich keinen Sex mit Männern haben, selbst, wenn Sie ihnen ungefragt Ihren Penis zeigen. Falls Sie kein Mann sind, können wir uns das leider auch nicht erklären. Denn eigentlich müssten lesbische Frauen ja genauso wie heterosexuelle Frauen funktionieren, und die wollen ja schließlich auch mit jedem Mann schlafen. Das ist doch bei Lesben dann genauso, nur umgekehrt, oder? Oder!?

WARUM SIND PLÖTZLICH ALLE TRANS?

Da haben Sie recht, inzwischen ist ja wirklich fast jeder transgender. Wir alle kennen schließlich das Gefühl: Man geht auf eine öffentliche Toilette und hat das Gefühl, die Person, die in der Kabine neben mir kackt, hat das falsche Geschlechtsteil. Das sind echte Sorgen und Ängste, die wir als Gesellschaft ernstnehmen müssen. Vielleicht macht Plasberg ja mal was dazu.

IST ES SCHWUL, DASS ICH FRÜHER GEMEINSAM MIT MEINEN KUMPELS GEWICHST HABE?

Nein, nein. Was sollte daran schwul sein? So sind Jungs halt einfach. Etwas anderes wäre es, wenn Sie mit Ihren Kumpels auch noch über Ihre Gefühle geredet hätten. Weil das ist ja mal mega schwul.

WIE GEHT LESBISCHER SEX?

Lesbischer Sex ist genauso wie heterosexueller Sex, nur ein bisschen besser. "Es sind nämlich keine Männer dabei" (Queen Elizabeth II.). Es gibt allerdings auch Gefahren. Beispielsweise muss man darauf achten, immer genug zu trinken und nicht aus Versehen zu spät zur Arbeit zu kommen. Denn: Auch Lesben können gefeuert werden.

WAS SIND PRONOMEN?

Pronomen sind eine Gruppe von Wörtern, die man benutzt, um über eine andere Person zu sprechen. Das bedeutet also: Sie haben Pronomen, ich habe Pronomen, wir alle haben Pronomen. Sogar der Papst hat Pronomen! Finden kann man Pronomen beispielsweise im Duden, aber auch in anderen berühmten Büchern (Bibel, My Little Pony, Mein Kampf) oder in den Insta-Bios von Power-Allys wie Thomas Spitzer oder Aurel Mertz. Schauen Sie doch mal zur Inspiration vorbei! A.d.R: In diesem Absatz liegt ein Recherche-Fehler vor. Weder Thomas Spitzer noch Aurel Mertz geben ihre Pronomen in ihren Insta-Bios an.

IST SCHWULSEIN ANSTECKEND?

Homosexualität ist wie gutes Aussehen: Erstrebenswert, aber nicht so einfach zu bekommen, weil leider angeboren. Trotzdem: Falls Sie Interesse daran haben, schwul zu werden, hören Sie gut in sich hinein, denn vielleicht sind Sie es ja schon. Stellen Sie sich folgende Fragen: Wünsche ich mir auf Partys regelmäßig den Song "Believe" von Cher? War ich beim Fußball in der Schule immer in der „Verteidigung“ (hinten warten und hoffen, dass man den Ball nicht kriegt)? Habe ich Bock darauf, Sex mit anderen Männern zu haben? Habe ich eine Leidenschaft für Musicals?

IST LESBISCHSEIN ANSTECKEND?

Ja.

WAS IST EIN ALLY UND WIE WERDE ICH EINER?

Ein Ally ist jemand, der queere Menschen nicht verprügeln möchte und das auch gerne bei Social Media postet. Ally-Sein ist gar nicht so schwer, gerade im Pride Month. Manche Leute benutzen einfach einen frechen Tiktok-Sound ("Talk, Valentina!") und schon sind sie ein Ally. Wenn Ihnen das zu geradeheraus ist, können Sie aber auch zu einer der zahlreichen Pride-Demos gehen, die aktuell in ganz Deutschland stattfinden. Das geht so: Ziehen Sie sich ein bisschen knapp und bunt an, feiern Sie eine geile Party und freuen Sie sich darüber, dass Sie selbst nicht wirklich schwul sind, sondern einfach nur 'ne geile Zeit haben.. Achja, und das Saufen bloß nicht vergessen – Happy Pride!

Antonia Stille