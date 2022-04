Jesus in Essen: Alles Wissenswerte zur RTL-Passion mit Thomas Gottschalk

RTL inszeniert in Essen das Leiden von Jesus Christus – und das von Thomas Gottschalk gleich mit. Und zwar als Live-Musik-Krokodilpenis-Wettfress-Event. Alles, was man vorab zur Passion des Privatsenders wissen muss:

Das Projekt: Passion mit Esel

RTL droht damit, die Leidensgeschichte Jesu in "moderner Form" neu zu inszenieren und im Fernsehen zu übertragen. Mit dabei sind unter anderem Jesus (als Alexander Klaws) und Thomas Gottschalk (als Erzähler und Esel). Ursprünglich sollte die RTL-Passion schon vor zwei Jahren über die Bühne gehen, doch erfreulicherweise verhinderte Corona damals das Unglück. Jetzt, da die Pandemie vorbei ist, kann das Oster-Projekt nur noch gestoppt werden, wenn Thomas Gottschalk im Stau stecken bleibt oder Jesus verschläft.

Der Schauplatz: Leid in Essen

Die RTL-Passion spielt sich in Essen ab – eine grandiose Standortwahl, denn einen glaubwürdigeren Ort für Leid hätte man nicht finden können. Ursprünglich wollte die Bibel-Redaktion des Privatsenders die letzten Tage von Jesus Christus in Gummersbach inszenieren, doch dann fanden Historiker:innen der RTL-Universität heraus, dass es zwischen Jesus und Essen offenbar eine Verbindung gab: Er und Maria sollen sich am Essener Hauptbahnhof kennengelernt haben. Einige Verwandte und Bekannte von Jesus wohnen wohl nach wie vor in der Stadt.

Die Geschichte: Eine Mischung aus Dschungelcamp und "Punkt 12"-Gewinnspiel

RTL möchte die Ereignisse in die heutige Zeit transportieren. Das bedeutet: Der Einzug nach Jerusalem wird als großer Spaziergang inszeniert. Zum Abendmahl gibt es aus dem Dschungelcamp übriggebliebene Krokodilpenisse und Kakerlaken. Und wer gekreuzigt wird, entscheidet das Publikum in einer Abstimmung. Wer für Jesus ist, wählt die Handynummer von Kai Ebel und am Ende die 1, wer für Thomas Gottschalk ist, wählt die "Punkt 12"-Gewinnspielnummer, und wer für beide ist, wählt die Kontonummer von Günther Jauch.

Die Darsteller: Das Who is Who der deutschen Schauspielbranche

Der Sender hat keine Kosten und Mühen gescheut und die besten Schauspieler:innen der Republik engagiert, unter anderem Stefan Mross, Ingolf Lück und Reiner Calmund. Außerdem sind mehrere Überraschungsauftritte von RTL-Publikumslieblingen vorgesehen, beispielsweise von Katja Burkard und Birgit Schrowange. Abgesagt haben unterdessen Dieter Bohlen, Hans Meiser und Xavier Naidoo. Aber bei RTL ist man optimistisch, sie im nächsten Jahr verpflichten zu können.

Das Special: Gottschalks Qualen

Noch macht RTL zwar ein großes Geheimnis darum, doch auch das Leben von Thomas Gottschalk soll Teil der Inszenierung sein. "Die Parallelen zwischen Jesus und mir sind frappierend", so der 81-jährige TV-Moderator (Zitat unbestätigt). Wobei das nur bedingt zutrifft. Denn "Thommy" musste eindeutig mehr Leid ertragen als der Heiland. Das fing schon damit an, als er gezwungen wurde, mit Mike Krüger "Zwei Nasen tanken Super" zu drehen.

Die Einspieler: Jesus im Schnelldurchlauf

In Einspielfilmen wird das Leben von Jesus im Schnelldurchlauf gezeigt, zum Beispiel, wie er eine Lehre bei Tönnies-Fleisch beginnt und wieder abbricht, wie er sich mit Pontius Pilatus während einer S-Bahn-Fahrt nach Duisburg prügelt und wie er als Influencer auf Inrigram Erfolge feiert. In einem weiteren Einspieler ist die Flucht nach Ägypten zu sehen – in der RTL-Version handelt es sich dabei um eine spektakuläre Autobahnfahrt auf der A40 in "Alarm für Cobra 11"-Ästhetik.

Die Musik: Der Erlöser tanzt zu Macarena

Weil der echte Jesus bekanntlich gerne gesungen hat (und einmal sogar Vierter wurde bei "Gallienläa sucht den Superstar"), singt der Essener RTL-Jesus während der Aufführung ebenfalls sehr oft. Vorteil: So bleibt dem Publikum zwischendurch das Geplapper von Gottschalk erspart. Zu hören sind sämtliche Lieblingssongs des Erlösers, darunter die Bibelklassiker "Wake Me Up Before You Go-Go", "Tage wie diese" und "Da da da". Der Höhepunkt der Show ist erreicht, als Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Ententanz und Macarena präsentiert.

Das sagen die Promis: "Haut voll rein!"

Einige ausgewählte Promis haben die Show bereits gesehen – und sind begeistert. "Ich kann nur sagen: Das haut voll rein!", teilt etwa Oliver Pocher mit. Michelle Hunziker lässt wissen: "Thomas Gottschalk so eine große Plattform zu geben – da traut sich der Sender aber was! Eine mutige Entscheidung!" Und Til Schweiger findet: "Ein Superding, auch wenn leider wenig rumgeballert wird!"

Die nächsten Events: Matthäus und Aschenbrödel

Nach der Passion hat der Sender vor, weitere Geschichten aus der Bibel zu inszenieren. Zunächst will man sich dem Matthäus-Evangelium widmen – mit Lothar Matthäus als Erzähler, Matthäus Sammer als Lothar Matthäus und Reiner Calmund als Thomas Gottschalk. Ebenfalls geplant ist die Produktion der biblischen Weihnachtsgeschichte "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Dann in den Hauptrollen: Thomas Gottschalk als drei Haselnüsse, Reiner Calmund als Aschenbrödel und Aschenbrödel als Reiner Calmund.

Dimitri Taube