Kollegen erinnern sich an Angela Merkel

Sechzehn Jahre hat Angela Merkel ein Kabinett nach dem anderen verschlissen. Da ist ein ganz schöner Haufen an Leuten zusammengekommen, von denen jeder seine ganz eigene Geschichte mit der scheidenden Kanzlerin erzählen könnte. Aber wir sind ja nicht bescheuert, sondern lassen nur die Allerklügsten unter ihnen vortragen:

Olaf Scholz: Es sind große Fußstapfen, die Angela Merkel da vorbereiten musste, aber sie hat sich redlich bemüht, das Kanzleramt auf meine Ankunft vorzubereiten. So wurde mir zugetragen, sie übe seit der Wahl täglich das Spiel auf einer winzigen Geige, jongliere mit Gummihühnern und sei auf viel Humor angewiesen. Diese Anpassungsbegabung habe ich in unserem Arbeitsverhältnis immer geschätzt. Mal saß sie im grünen Hosenanzug auf einem grünen Sofa und schrieb per SMS, sie sei nicht da, mal half sie die Diäten anpassen. Die Einigkeit in unserer Arbeit war so groß, dass ich heute oft schon gar nicht mehr weiß, welche meine und welche ihre Kugelschreiber sind, von Ideen und Entscheidungen ganz zu schweigen. Gott sei Dank komme ich in dieser Hinsicht die nächsten vier Jahre nicht mehr durcheinander. Obwohl, dieser Lindner …

Horst Seehofer: Gewiss, die Zusammenarbeit mit Frau Merkel hatte nicht nur negative Seiten, aber Spaß beiseite: Die Zusammenarbeit mit Frau Merkel hatte nur negative Seiten. Wir alle erinnern uns an das Versagen der Kanzlerin 2015, als Deutschland einem syrischen Schlachtfeld glich – überall gewaltbereite Ausländer. Dass ich Angela Merkel nicht umgebracht habe, tut mir heute noch leid!

Friedrich Merz: Was viele nicht wissen: Angela Merkel ist eigentlich ein Abfallprodukt aus der Weltraumforschung. Und hat mich doch, welche Ironie, auf der Erde entsorgt. Tonne auf, Merz rein, Tonne zu. Das war gemein. Die Zeit danach ging es mir dreckig. Niemand wollte mich haben. Der Restmüll hat mich zum Sondermüll weitergeschickt, von dort wurde ich auf die Giftmülldeponie gebracht – die komplette Belegschaft kündigte noch am selben Tag. Nach diversen Irrwegen bin ich schließlich bei Blackrock aus der Vorstandstoilette gekrochen und musste mir erst mal die Hände gründlich mit Geld waschen. Meine erlittene Schmach kann ich Frau Merkel von dieser Position in einem mittelständischen Unternehmen leider überhaupt nicht heimzahlen. Als emotional verkrüppelter Opa mit Allmachtsphantasien muss ich das aber. Aus diesem Grund möchte ich zunächst die CDU übernehmen und Angela Merkel eine Abreibung mit politischer Stahlwolle verpassen, an der ich seit 2004 gestrickt habe. Abend für Abend in meiner Garage. Bei flackerndem Neonlicht im Abgasdunst meiner Dieselflotte, ein Fläschchen Flüssigstickstoff zum Abkühlen in der Hose. Da wird die Merkel bestimmt ganz schön aufgekratzt aus dem Waschbecken gucken, wenn ich mit ihr fertig bin!

Helmut Kohl: Kann mich mal jemand anhalten? Ich bin schon ganz wundrotiert!

Peter Altmaier: In der Regierungszeit von Angela Merkel war ich Umwelt-, Finanz- und Wirtschaftsminister sowie Chefsessel im Kanzleramt. Ich wollte immer mal googeln, wo genau da die Unterschiede sind, weil ich eigentlich immer dasselbe gemacht habe: Gesetzesvorschläge diktieren lassen, finanziell interessante Koffer im Parkhaus finden, Wirtschaftsvertreter der Bank am Schalter treffen und die Amtsschredder qualmen lassen. Aber genug vom langweiligen Büroalltag, das interessiert ja doch niemanden. Als einer von Merkels engsten Vertrauten darf ich jedoch weitere Einzelheiten über mein Leben mit der "Eiernden Lady" leider nicht preisgeben, denn bald erscheinen die lustigsten Anekdoten aus meiner Zeit mit Angela Merkel als Ebook auf vier Seiten: Titel, Inhaltsverzeichnis, Danksagung und Backcover mit Kaufempfehlung von Mario Barth. Kostenpunkt: 99 Euro, erhältlich bei Amazon

Joachim Wolfgang von Gauck:

Herrschaftszeiten!

Aus DDR-Unrecht den Vettern

Der freien Welt entgegenklettern –

So ward ein Funke angezündet,

Der Merkels Politik begründet.

Sie hat’s zur Kanzlerin gebracht,

und mich dann Präsident gemacht!

Als zweite Wahl nach Wulff, dem Laien –

Das werd ich Profi nie verzeihen!

Dr. Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Buhl-Freiherr von und zu Guttenberg: "Vertraue keiner Zeitung, die du nicht selbst gekauft hast", sagte mein Doktorvater Franz Josef Strauß immer. Diesen Grundsatz hat "Dr." Anita Merkel leider nie berücksichtigt. Sonst wäre eine Frau ihrer Möglichkeiten wohl kaum jenen Medien auf den Schleim gegangen, die wegen lässlicher Interpunktion im Literaturteil meiner Dissertation über mich herfielen wie Rekruten über eine heiße Kartoffel. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Zusammenarbeit zwischen meiner Wenigkeit und Kanzlerin Merkel von Brillanz und Erfolgen geprägt. Als Team haben wir perfekt funktioniert: Ich gab die Befehle, sie führte aus. Es hätte alles so schön werden können! Wir waren kurz vor den Abschlussverhandlungen zum Weltfrieden, ich schwomm 200 Yards vor der türkischen Küste in geheimer Mission zum Sturz des syrischen Königs Abdul Hassan Notgeil, da klingelte mein Tamagotchi und eine völlig aufgelöste Bundeskanzlerin Merkel briefte mir die Berichte zu fehlenden Tüddelchen in meiner Diss. Kurzentschlossen kippte ich den Scotch über meine Schulter und kraulte umgehend den Rückschwimmweg an: Portugal, Kap Horn, die Malediven, unter der Atlantikbrücke hindurch und den Ärmelkanal hinauf. Die Kanzlerin wartete bereits am Berliner Hafen und zitterte wie eine Packung Götterspeise im Hurricane, als sie den Weißen Hai an meinem Arm sah: "Gott sei Dank, Herr Doktor!", säuselte [abgebr., die Red.]

Christian Lindner: Wenn ich von Angela Merkel eines gelernt habe, dann nicht nur das kleine Einmaleins, sondern auch das große Einmaleins. Für mich ist Angela Merkel ein Vorbild, obwohl sie eine Frau ist. Ich wäre auch gerne 18 Jahre lang Bundeskanzler. Natürlich sind Frau Dr. Merkel und ich in vielen Dingen verschiedener Ansicht, sonst wären wir ja Geschwister. Das Fernziel unseres politischen Wirkens aber verbindet uns: Die Erde in eine unbewohnbare Hölle verwandeln, in deren Innern eine Elite von 100 Superreichen den Rest der Menschheit auspeitscht und bei Hüngerchen zu Käffchen über dem Feuerchen röstet. Um diesen Traum noch innerhalb der kommenden Legislaturperiode Wirklichkeit werden zu lassen, müssen wir jedoch zügig aufs Gas treten. Zum Glück habe ich zwei Bleifüße.

Beate Zschäpe: Hier muss ein Irrtum vorliegen, ich bin überhaupt kein Kollege Angela Merkels, ich bin eine Kollegin. Und es gehen auch nicht so viele tote Ausländer auf mein Konto! Trotzdem habe ich Scholz gewählt.

Valentin Witt