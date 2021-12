Die neue Gesetzeslage

Nachdem "die Ampel" (flotter Begriff für die Koalition aus Grünen, SPD und FDP, Jonas mal wieder!) die allerdringendsten Fragen geklärt hat (Muss man Hartz-IV-EmpfängerInnen eigentlich überhaupt Geld geben? Kann man Fliehende vielleicht schon abschieben, bevor sie in Deutschland angekommen sind? Und wer muss mit Christian Lindner in die Kantine gehen?), will sie sich direkt der Festlegung einheitlicher Qualitätsstandards beim Cannabis widmen. Das berichteten unsere Quellen aus der Hauptstadt, die möglichst langsam an den offenen Fenstern des Kanzleramts vorbeigehen. Laut den internen Papieren, die unsere Informanten in der Mülltonne gefunden haben, soll das Reinheitsgebot vorschreiben, dass in Deutschland verkäufliches Cannabis lediglich aus den Komponenten Haschisch, Gras und Haarspray bestehen darf, allerdings nur dem guten Drei-Wetter-Taft von Schwarzkopf. Als vierte Komponente sind einige wenige Geschmacksgeber erlaubt (Gummibärchen, Oreokekse oder diese Schoko-Mikadostäbchen), die jedoch strengen Auflagen unterliegen: So versüßt darf die Droge nur an Jugendliche unter 18 Jahren verkauft werden, die den enthaltenen Zucker und das Schwermetall schneller abbauen können.